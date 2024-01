Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Nach einem fulminanten Jahresschlussspurt tritt der DAX® ( ISIN DE0008469008 WKN 846900 ) seit ein paar Wochen unter dem Strich auf der Stelle, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt.Dieses Verhaltensmuster schlage sich inzwischen auch im Wochenbereich nieder. So würden die deutschen Standardwerte Respekt vor der runden 17.000er-Marke zeigen. In diesem Dunstkreis habe das Aktienbarometer Mitte Dezember eine Kerze mit markantem Docht sowie in der abgelaufenen Woche ein dreifaches "bearish engulfing" ausgeprägt. Vor diesem Hintergrund sei eine Atempause plausibel und zudem durchaus gesund. Einen ersten wichtigen Auffangbereich würden die ehemaligen Ausbruchsmarken bei 16.500/16.300 Punkten definieren, die in den letzten drei Jahren in schöner Regelmäßigkeit eine Rolle gespielt hätten. Darunter markiere die 38-Wochen-Linie (akt. bei 15.923 Punkten) die nächste Unterstützung. Unter strategischen Gesichtspunkten sollten Anlegerinnen und Anleger das Oktober-Tief bei 14.630 Punkten - immerhin der Startpunkt der fulminanten Jahresendrally 2023 - im Hinterkopf behalten. Um dagegen wieder Momentum aufzunehmen, müsste der DAX® die jüngsten beiden Hochs bei 16.963/17.003 Punkten überspringen. (10.01.2024/ac/a/m)