Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Die Mittwochssitzung an den europäischen Märkten bringt eine Verschlechterung der Anlegerstimmung mit sich, so die Experten von XTB.Nachrichten:Siemens Mobility, eine Tochtergesellschaft der Siemens AG (ISIN: DE0007236101, WKN: 723610, Ticker-Symbol: SIE, NASDAQ OTC-Symbol: SMAWF), habe heute bekanntgegeben, dass ihr Wartungsvertrag für Schienenfahrzeuge in Höhe von 530 Millionen Euro verlängert worden sei. Der Vertrag selbst sei um weitere acht Jahre verlängert worden.In Europa liege der Schwerpunkt der heutigen Sitzung vor allem auf den eingehenden Makrodaten aus China und dem Euroraum, die direkte Auswirkungen auf die schwache Stimmung in der Modebranche hätten. Die Daten aus China würden auf eine Schwäche der Wirtschaft hindeuten. Der Einkaufsmanagerindex für das verarbeitende Gewerbe sinke von 49,2 Punkten auf 48,8 Punkte, obwohl eine Erholung auf 49,4 Punkte erwartet worden sei. Der PMI für den Dienstleistungssektor falle hingegen von 56,4 Punkten auf 54,5 Punkte, während ein Rückgang auf 55,1 Punkte erwartet worden sei. Diese Daten, die die Position der Verbraucher in China etwas veranschaulichen würden, würden Unternehmen wie LVMH (ISIN: FR0000121014, WKN: 853292, Ticker-Symbol: MOH, Euronext Paris-Symbol: MC, NASDAQ OTC-Symbol: LVMHF), KERING (ISIN: FR0000121485, WKN: 851223, Ticker-Symbol: PPX, NASDAQ OTC-Symbol: PPRUF) und Hermès (ISIN: FR0000052292, WKN: 886670, Ticker-Symbol: HMI, EN Paris: RMS) unter setzen Druck. (31.05.2023/ac/a/m)