Beim Flugzeugbauer Airbus (ISIN NL0000235190 / WKN 938914) habe eine Hochstufung für Kursgewinne von 2,4 Prozent und den DAX-Spitzenplatz gesorgt. Das US-Analysehaus Jefferies rate nun zum Kauf. Expertin Chloe Lemarie habe ihre Ergebnisschätzungen für 2025 und 2026 angehoben, da sie auf eine bessere operative Entwicklung und Aktienrückkäufe setze. Nach der zuletzt schwachen Kursentwicklung gebe es nun eine attraktive Einstiegsgelegenheit.







Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Der DAX hat seinen Gewinn vom Wochenauftakt am Dienstag wieder abgegeben, so Michael Diertl vom Anlegermagazin "Der Aktionär".Obwohl sich die Konjunkturerwartungen von Finanzexperten in Deutschland im Oktober aufgehellt hätten, habe das dem Index keine positiven Impulse gegeben. Am frühen Nachmittag notiere der Leitindex mit einem Minus von rund 0,5 Prozent wieder unter der Marke von 15.200 Punkten.Es sehe so aus, als befänden sich die Märkte derzeit in einer "sehr gefährlichen Warteschleife", habe Experte Jim Reid von Deutsche Bank Research kommentiert. Da es seit dem israelischen Evakuierungsaufruf für die Bewohner des Gazastreifens am Freitag keine größeren Entwicklungen mehr gegeben habe, sähen die Anleger offenbar zunächst keinen Bedarf für weitere Absicherungsmaßnahmen. Porsche AG hätten leicht im Plus notiert. Dagegen seien die Vorzüge des Porsche-Mutterkonzerns Volkswagen in einem schwächelnden Branchenumfeld um mehr als ein halbes Prozent gesunken. Einem Bericht der Nachrichtenagentur Reuters zufolge, der sich auf Insider berufe, hinke VW ( ISIN DE0007664039 WKN 766403 ) bei den Verhandlungen über wichtige Maßnahmen für seine Kostensenkungsziele dem eigenen Zeitplan hinterher.Das Schlusslicht im DAX sei wieder einmal Sartorius ( ISIN DE0007165631 WKN 716563 ) gewesen. Die Aktie habe ihre Talfahrt um weitere 4 Prozent fortgesetzt und erneut ein Jahrestief markiert. Seit der Gewinnwarnung am Freitag hätten die Papiere des Pharma- und Laborausrüsters in Spitze 19 Prozent an Wert eingebüßt - auch wegen schlechter Branchennachrichten von Pfizer und einer Analystenabstufung.