Auf der Unternehmensseite stehe Salesforce (ISIN US79466L3024 / WKN A0B87V) im Blickfeld. Das Unternehmen habe am Mittwochabend starke Zahlen gemeldet. Die Aktie habe nachbörslich knapp neun Prozent gewonnen. Davon könnte auch der deutsche Rivale SAP (ISIN DE0007164600 / WKN 716460) profitieren. thyssenkrupp (ISIN DE0007500001 / WKN 750000) habe mit Jens Schulte seinen neuen Finanzchef bestellt.



Der Waferhersteller Siltronic (ISIN DE000WAF3001 / WKN WAF300) wolle in den kommenden Jahren weiter von Megatrends wie Digitalisierung und Elektromobilität profitieren. Der Umsatz solle bis 2028 auf mehr als 2,2 Milliarden Euro steigen, was auf Basis der Erwartung für 2023 ein Plus von über 40 Prozent wäre, habe das Unternehmen am Donnerstag in London anlässlich eines Kapitalmarkttages mitgeteilt.



Zudem stehe Siemens Healthineers (ISIN DE000SHL1006 / WKN SHL100) im Fokus. Das Analysehaus Jefferies habe Siemens Healthineers von "hold" auf "buy" hochgestuft und das Kursziel von 49 auf 66 Euro angehoben. Auch die Aktie von adidas (ISIN DE000A1EWWW0 / WKN A1EWWW) dürfte weiterhin bei den Anlegern Beachtung finden. Das Papier sei am Mittwoch auf den höchsten Stand seit Juni 2022 geklettert. Er habe von dem Quartalsbericht des US-Sportschuhhändler Foot Locker (ISIN US3448491049 / WKN 877539) profitiert. Spannend werde auch, ob Infineon (ISIN DE0006231004 / WKN 623100) seine zuletzt starke Entwicklung fortsetzen könne. Das Papier sei am Mittwoch der Gewinner des Tages im DAX gewesen.



Die US-Börsen hätten sich am Mittwoch am Ende kaum verändert gezeigt. Der Leitindex Dow Jones Industrial habe 0,04 Prozent höher bei 35.430,42 Punkten geschlossen. Für den marktbreiten S&P 500 (ISIN US78378X1072 / WKN A0AET0) habe ein Minus von 0,09 Prozent auf 4.550,58 Punkte zu Buche gestanden, nachdem er zeitweise den höchsten Stand seit Ende Juli erreicht habe. Beim technologielastigen NASDAQ 100 (ISIN US6311011026 / WKN A0AE1X) sei es 0,14 Prozent nach unten auf 15.987,60 Zähler gegangen.



Wenig Bewegung habe es auch in Asien gegeben. Der CSI 300 mit Werten der Börsen in Shanghai und Shenzen habe im späten Handel leicht im Plus notiert, der Hang Seng-Index (ISIN HK0000004322 / WKN 145733) habe sich ebenfalls kaum verändert präsentiert. Der japanische Leitindex Nikkei 225 (ISIN JP9010C00002 / WKN A1RRF6) sei um ein halbes Prozent gestiegen. (30.11.2023/ac/a/m)







Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Der DAX hat am Mittwoch ordentlich Gas gegeben, so Marion Schlegel von "Der Aktionär".Hoffnungen auf baldige Zinssenkungen hätten den DAX auf den höchsten Stand seit Anfang August getrieben. Der deutsche Leitindex sei am Ende 1,1 Prozent höher bei 16.166,45 Punkten aus dem Handel gegangen. Auch am heutigen Donnerstag könnte es weiter nach oben gehen. Der Broker IG taxiere den DAX rund zweieinhalb Stunden vor dem Handelsauftakt 0,3 Prozent höher auf 16.220 Punkte.Am heutigen Donnerstag stünden weitere Daten zur Preisentwicklung auf dem Programm. Am späten Vormittag würden die Inflationsdaten aus der Eurozone erwartet. Am Markt werde mit einem Rückgang der Teuerung im gemeinsamen Währungsraum gerechnet. Am Nachmittag würden zudem Daten zur Preisentwicklung in den USA - die PCE-Kernrate für Oktober - veröffentlicht, die von der US-Notenbank FED stark beachtet würden.