Die Aktien von Symrise (ISIN: DE000SYM9999, WKN: SYM999, Ticker-Symbol: SY1, NASDAQ OTC-Symbol: SYIEF) würden sich im Vergleich zu anderen Unternehmen auf dem deutschen Markt aufgrund der hochgestuften Empfehlung von Goldman Sachs gut entwickeln. Die Investmentbank stufe die Aktien des Unternehmens von ihrer vorherigen Einstufung "neutral" auf "kaufen" mit einem Kursziel von 117 Euro.



Europäische Logistik- und Frachtunternehmen würden von den besser als erwartet ausgefallenen Ergebnissen von FedEx (ISIN: US31428X1063, WKN: 912029, NYSE Ticker-Symbol: FDX) und der Anhebung der Gewinnprognosen des Unternehmens profitieren. Die Deutsche Post (ISIN: DE0005552004, WKN: 555200, Ticker-Symbol: DPW, NASDAQ OTC-Symbol: DPSTF) gewinne 0,52% und A.P. Moller-Maersk (ISIN: DK0010244425, WKN: 861929, Ticker-Symbol: DP4A, Kopenhagen-Symbol: MAERSK A, NASDAQ OTC-Symbol: AMKAF) steige um über 1,1%.

Trotz der guten Stimmung im Bankensektor zu Beginn der Sitzung aufgrund des Interesses großer US-Banken an einer Rekapitalisierung der insolventen First Republic Bank habe sich die Stimmung nach der neuen Ankündigung erheblich verschlechtert. Die SVB-Bank habe die Durchführung des Konkursverfahrens nach Chapter 11 beantragt. Die Bestimmungen von Chapter 11 würden es ermöglichen, dass ein Unternehmen im Falle eines Konkurses seine Tätigkeit fortsetzen könne, während es unter gerichtlicher Aufsicht reorganisiert werde.



Die Stimmung am deutschen Aktienmarkt hab sich im zweiten Teil der letzten Handelssitzung dieser Woche verschlechtert. Die DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900)-Kontrakte hätten versucht, den durch das 78,6%-Retracement gesetzten Widerstand zu testen, jedoch ohne Erfolg. Derzeit würden die Notierungen in Richtung des gestrigen Eröffnungsniveaus sinken. (17.03.2023/ac/a/m)



Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Die letzte Sitzung dieser Woche in Europa begann in relativ guter Stimmung, unterstützt durch die gestrige Rallye an der Wall Street, die durch die Ankündigung angeheizt wurde, dass große Banken wie Morgan Stanley (ISIN: US6174464486, WKN: 885836, Ticker-Symbol: DWD, NYSE-Symbol: MS) und JP Morgan (ISIN: US46625H1005, WKN: 850628, Ticker-Symbol: CMC, NYSE-Symbol: JPM) an einer Rekapitalisierung der First Republic Bank (ISIN: US33616C1009, WKN: A1C7VF, Ticker-Symbol: 81R, NYSE-Symbol: FRC), einer weiteren vom Zusammenbruch bedrohten Bank in den USA, interessiert seien, so die Experten von XTB.Im zweiten Teil des heutigen Handelstages sei es allerdings zu einer abrupten Umkehr gekommen, nachdem bekannt geworden sei, dass die SVB (ISIN: US78486Q1013, WKN: A0ET46, Ticker-Symbol: SV4, NASDAQ-Symbol: SIVB) Konkurs nach Chapter 11 angemeldet habe. Die Revision der Inflationsdaten aus der Eurozone habe keine wesentliche Veränderung gegenüber dem ersten Wert gebracht.