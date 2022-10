Gestern sei es dem DAX gelungen, den wichtigen Widerstand bei 12.950 Punkten zu überwinden, der mit dem 38,2%-Retracement der im Juni 2022 gestarteten Abwärtswelle und der Abwärtstrendlinie zusammenfalle. Solange sich der Index über diesem Niveau befindet, könnte sich die Aufwärtsbewegung in Richtung des Widerstands bei 13.300 Punkten fortsetzen. Gelinge es den Verkäufern hingegen, die Kontrolle wiederzuerlangen, könnte die Unterstützung bei 12.520 Punkten getestet werden.



Die Aktie der Lufthansa sei am Donnerstag um mehr als 0,5% gestiegen und habe eine positive Prognose für den Flugverkehr abgegeben, da sie von einer anhaltend starken Nachfrage mit hohen Durchschnittserträgen ausgegangen sei - Urlauber würden viel Geld für Flugtickets ausgeben. Der Konzern habe letzte Woche seine Prognose für den bereinigten Betriebsgewinn für das Gesamtjahr auf über 1 Milliarde Euro angehoben, was durch die starke Nachfrage nach Flugreisen begünstigt worden sei. Die Erholung nach der Corona-Krise werde somit fortgesetzt. Das Unternehmen habe zuvor einen bereinigten Betriebsgewinn (EBIT) von mehr als 500 Millionen Euro erwartet.



Die Aktien der Credit Suisse seien um mehr als 11% gefallen, nachdem der Schweizer Kreditgeber einen Nettoverlust von 4,034 Milliarden Schweizer Franken für das dritte Quartal gemeldet habe, der weit über den Erwartungen von 567,93 Millionen Schweizer Franken gelegen habe.



Die Aktien von Shell seien um mehr als 3% gestiegen, nachdem der britische Ölriese einen Gewinn von 9,45 Milliarden Dollar für das dritte Quartal gemeldet habe, der den Erwartungen entsprochen habe, und Pläne angekündigt habe, seine Dividende bis zum Jahresende deutlich zu erhöhen und sein Aktienrückkaufprogramm zu erweitern. (27.10.2022/ac/a/m)







Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Die europäischen Indices notieren am Donnerstag überwiegend niedriger, da sich die Händler auf die mit Spannung erwartete Entscheidung der Europäischen Zentralbank vorbereiten, so die Experten von XTB.Die Märkte würden eine weitere Zinserhöhung um 75 Basispunkte und mehr Details über den Weg zur quantitativen Straffung und zu den Rezessionsrisiken erwarten, insbesondere nach der geringeren Anhebung um 50 Basispunkte durch die Bank of Canada am Mittwoch. An der Datenfront sei der GfK-Konsumklimaindex für November 2022 auf -41,9 gestiegen, nach revidierten -42,8 im Oktober - dies habe im Einklang mit den Markterwartungen gestanden. Dies sei der erste Anstieg der Verbraucherstimmung nach vier aufeinanderfolgenden Monaten mit rekordtiefen Werten, deute aber immer noch auf eine negative Stimmung hin.