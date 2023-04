Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Die erste Handelssitzung dieser Woche an den europäischen Märkten brachte Erholungen bei den Benchmarks, so die Experten von XTB.Der deutsche Leitindex ( ISIN DE0008469008 WKN 846900 ) habe zwischenzeitlich die Marke von 16.000 Punkten erreicht, doch diese Gewinne seien inzwischen größtenteils wieder aufgezehrt worden. Die Aufmerksamkeit der Anleger werde sich in dieser Woche vor allem auf die Veröffentlichung der Finanzergebnisse der börsennotierten Unternehmen für das erste Quartal 2023 richten. TeamViewer seien von Berenberg von einem "hold"-Rating auf ein "buy"-Rating hochgestuft worden. Das Kursziel sei von zuvor 14,50 Euro auf 21 Euro gesetzt worden. Das Unternehmen habe mitgeteilt, dass die hohen Margen und der freie Cashflow auch in Zukunft eine positive Dynamik aufweisen dürften.