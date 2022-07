Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Der DAX geht seit wenigen Minuten richtig steil, so Thomas Bergmann von "Der Aktionär".Die Quellen, die nicht genannt werden möchten, hätten Reuters gesagt, dass die Pipeline voraussichtlich pünktlich wieder in Betrieb gehen werde, jedoch mit weniger als ihrer Kapazität von etwa 160 Millionen Kubikmetern pro Tag. Der vom Kreml kontrollierte Energieriese Gazprom habe im vergangenen Monat die Gasexporte über die Route auf 40 Prozent der Kapazität gedrosselt und auf Verzögerungen bei der Rückgabe einer Turbine verwiesen, die Siemens Energy in Kanada gewartet habe.Von der Nachricht würden zunächst einmal Chemie-Aktien und vor allem Uniper profitieren. Der Gashändler springe zweistellig an und überwinde wieder die 10-Euro-Marke. BASF und Covestro , die ebenfalls stark unter einem Gasembargo leiden würden, würden über vier Prozent gewinnen, wobei die Kurse schon deutlich höher notiert hätten. (19.07.2022/ac/a/m)