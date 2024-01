Im Fokus dürften am Montag erneut einige Analysteneinschätzungen stehen. Die Privatbank Berenberg hebe CompuGroup (ISIN DE000A288904 / WKN A28890) von "hold" auf "buy" an. Dementsprechend dürfte es zum Handelsstart bei der Aktie nach oben gehen. Das Kursziel liege bei 49 Euro.



Die US-Bank J.P. Morgan habe derweil Continental (ISIN DE0005439004 / WKN 543900) von "neutral" auf "overweight" hochgestuft und das Kursziel von 76 auf 100 Euro erhöht. Dies dürfte die Aktie unterstützen.



Die Kursziele seien derweil für Vonovia (ISIN DE000A1ML7J1 / WKN A1ML7J) und Siemens (ISIN DE0007236101 / WKN 723610) erhöht worden. Berenberg erhöhe das Ziel für Vonovia von 30 auf 34 Euro. RBC sehe bei Siemens nun Potenzial bis 195 Euro (bisher 185 Euro).



Nach einem starken Verlauf der Aktien von Siemens Energy (ISIN DE000ENER6Y0 / WKN ENER6Y) und Airbus (ISIN NL0000235190 / WKN 938914) in der vergangenen Woche bleibe es spannend, ob die Aktien ihre Aufwärtsbewegung fortsetzen könnten. Airbus profitiere derzeit von Problemen des US-Konkurrenten Boeing. Zudem habe Airbus einen neuen Großauftrag von Delta Air Lines verbuchen können.



Die US-Börsen hätten sich am Freitag kaum verändert gezeigt. Der Leitindex Dow Jones Industrial habe am Ende 0,3 Prozent auf 37.592,98 Punkte verloren. Der marktbreite S&P 500 (ISIN US78378X1072 / WKN A0AET0) habe am Freitag hingegen 0,1 Prozent höher bei 4.783,83 Zählern geschlossen. Und auch beim technologielastigen NASDAQ 100 (ISIN US6311011026 / WKN A0AE1X) sei es leicht nach oben gegangen: um 0,07 Prozent auf 16.832,92 Punkte.



Die asiatischen Börsen hätten sich zum Wochenstart uneinheitlich präsentiert. Beim japanischen Leitindex Nikkei 225 (ISIN JP9010C00002 / WKN A1RRF6) sei es weiter nach oben gegangen. Der Index habe 0,9 Prozent zugelegt. Der CSI 300 mit Werten der Handelsplätze in Shanghai und Shenzhen habe zuletzt hingegen 0,1 Prozent im Minus gelegen. Und auch der Hang-Seng-Index in Hongkong (ISIN HK0000004322 / WKN 145733) habe 0,2 Prozent eingebüßt. (15.01.2024/ac/a/m)







Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Der DAX hat sich in der vergangenen Woche freundlich ins Wochenende verabschiedet, so Marion Schlegel von "Der Aktionär".Er sei mit einem Plus von knapp einem Prozent auf 16.704,56 Zählern aus dem Handel gegangen. Auf Wochensicht habe dies ein Plus von 0,7 Prozent bedeutet. Und auch in der neuen Woche dürfte es weiter nach oben gehen. Der Broker IG taxiere den deutschen Leitindex rund zweieinhalb Stunden vor dem Xetra-Handelsstart 0,4 Prozent höher auf 16.779 Punkte.Auf der Terminseite sei es zum Wochenstart sehr ruhig. Auch aus den USA seien keine Impulse zu erwarten. Hier seien die Börsen aufgrund des Feiertags Martin Luther King Day geschlossen.