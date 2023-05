Die Deutsche Bank habe ihre Empfehlung für Deutsche Telefónica (ISIN DE000A1J5RX9 / WKN A1J5RX) von zuvor "kaufen" auf "halten" herabgestuft, da begrenztes Aufwärtspotenzial gesehen werde. Das Kursziel sei auf 3,10 Euro pro Aktie gesenkt worden (zuvor 3,5 Euro). Die Analysten der Deutschen Bank würden kommentieren, dass kurzfristige Faktoren das Unternehmen unterstützen könnten, aber langfristig könnte sich das Kräfteverhältnis zugunsten der Konkurrenz verschieben. Die Aktien des Unternehmens würden derzeit mehr als 2% verlieren.



Der Energiekonzern E.ON (ISIN DE000ENAG999 / WKN ENAG99) erwäge den Verkauf von Npower Ltd. in Großbritannien, einem Energieversorger für Großunternehmen. Die deutsche Gruppe arbeite mit Beratern zusammen, um das Interesse potenzieller Käufer abzuschätzen. Im Jahr 2021 habe Npower mehr als 20 Terawattstunden Strom geliefert, rund 6% des Gesamtverbrauchs des Landes.



Die Analyse des Verkaufs der EON-Tochtergesellschaft erfolge zu einem Zeitpunkt, an dem Energieversorger in der Europäischen Union ihre Beziehungen zu Geschäftskunden neu bewerten würden. Aufgrund der Preisvolatilität würden Lieferanten zögern, langfristige Verträge abzuschließen, während Kunden flexiblere Verträge wünschen würden, die Zahlungen über einen längeren Zeitraum ermöglichen würden. Gestern sei die Stimmung rund um das Unternehmen durch eine herabgestufte Empfehlung von Société Générale getrübt worden.



Die Futures basierend auf dem deutschen Leitindex würden heute starke Kurssteigerungen verzeichnen und historische Höchststände erreichen (Quelle: xStation5 von XTB). (19.05.2023/ac/a/m)







Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Die Handelssitzung am Freitag an den europäischen Märkten bringt eine Fortsetzung der Euphorie unter den Anlegern, so die Experten von XTB.Der deutsche Leitindex ( ISIN DE0008469008 WKN 846900 ) lege heute um mehr als 0,76% zu und sei auf historische Höchststände geklettert. Der Optimismus über eine mögliche Einigung über die US-Schuldengrenze habe die Aktienkurse an den europäischen Märkten steigen lassen. Die Anleger hätten heute Morgen deutsche PPI-Daten für April erhalten, die einen geringeren jährlichen Rückgang gezeigt hätten als erwartet - von 6,7% auf 4,1% im Jahresvergleich, während der Markt 4,0% erwartet habe. Im Laufe des Tages würden die Händler sich auf Powells Rede konzentrieren, in der er zur wirtschaftlichen Lage in den USA Stellung nehmen werde.