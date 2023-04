Frankreich



Verarbeitendes Gewerbe: 45,5 gegenüber 47,9 erwartet (47,3 zuvor)

Dienstleistungen: 56,3 vs. 53,5 erwartet (53,9 vorher)



Deutschland



Verarbeitendes Gewerbe: 44,0 vs. 45,6 erwartet (44,7 vorher)

Dienstleistungen: 55,7 vs. 53,3 erwartet (53,7 vorher)



Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Die Einkaufsmanagerindices aus Frankreich und Deutschland wurden um 9:15 Uhr bzw. 9:30 Uhr veröffentlicht, so die Experten von XTB.Die französischen Werte seien gemischt gewesen - der Dienstleistungsindex habe eine große und unerwartete Verbesserung gezeigt, während der verarbeitende Sektor eine große und ebenfalls unerwartete Verschlechterung aufgewiesen habe. Die Verschlechterung im Verarbeitenden Gewerbe, die ein 35-Monats-Tief erreicht habe, lasse sich mit den massiven Streiks der Arbeitnehmer erklären, die in Frankreich als Reaktion auf die neue Rentenreform durchgeführt würden. Die Verbesserung im Dienstleistungssektor sei rätselhaft, aber wir würden die endgültige Veröffentlichung abwarten müssen, um Details zu erfahren.Die deutschen Daten seien ebenfalls gemischt gewesen - eine Verfehlung im verarbeitenden Gewerbe und ein Plus im Dienstleistungssektor. Im Falle der deutschen Daten könnten Streiks jedoch nicht als Erklärung herangezogen werden, sodass wir die endgültigen Daten mit einer Aufschlüsselung nach Sektoren/Industrien abwarten müssten.