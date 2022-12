Die Aktien von Airbus (ISIN: NL0000235190, WKN: 938914, Ticker-Symbol: AIR, NASDAQ OTC-Symbol: EADSF) würden sich von den jüngsten Verlusten erholen und fast 2% gewinnen, da das Unternehmen größere Hubschrauberverkäufe nach Vietnam plane. Das Unternehmen sei optimistisch, was den Ausblick auf die Nachfrage nach Großraumflugzeugen in den Jahren 2023 und 2024 angehe.



Empfehlungen von Banken:



Siemens (ISIN: DE0007236101, WKN: 723610, Ticker-Symbol: SIE, NASDAQ OTC-Symbol: SMAWF) habe von JP Morgan eine Kaufempfehlung erhalten. Das Kursziel liege bei 156 Euro.



Beiersdorf (ISIN: DE0005200000, WKN: 520000, Ticker-Symbol: BEI) sei von JP Morgan weiterhin mit "neutral" eingestuft worden. Das Kursziel liege bei 105 Euro. (08.12.2022/ac/a/m)

Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Der Donnerstag am deutschen Aktienmarkt bringt eine gemischte Stimmung unter den Anlegern, so die Experten von XTB.Der DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) verzeichne einen weiteren Tag in Folge moderate Rückgänge und steuere auf die untere Grenze der lokalen Konsolidierungszone zu. Der Wirtschaftskalender sei heute eher dünn, aber die Anleger würden dennoch die wöchentlichen Daten zu den US-Arbeitslosenleistungen erhalten.Nachrichten: