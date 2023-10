Futures auf den DAX /DE30 (ISIN DE0008469008 / WKN 846900) würden im Tagesverlauf fast 0,61% niedriger notieren und sich auf die gestrigen Tiefststände zubewegen. (Quelle: xStation 5)



News:



Rolls-Royce (ISIN GB00B63H8491 / WKN A1H81L) habe am Dienstag angekündigt, bis zu 2.500 Stellen (6%) abzubauen, da der neue CEO ein effizienteres Unternehmen aufbauen wolle. Das Unternehmen liege seit langem hinter den Margen von General Electric (ISIN US3696041033 / WKN 851144), seinem Hauptkonkurrenten im Bereich der Großraumflugzeuge, zurück. Angesichts des Zeitpunkts der Ankündigung des Stellenabbaus würden die Pläne an sich jedoch kühn erscheinen, denn der Markt für neue Flugzeuge sei derzeit gut, und die Wettbewerber hätten den internen Personalbestand aufgestockt.



Ericsson (ISIN SE0000108656 / WKN 850001) habe am Dienstag gesagt, dass es erwarte, dass die Ungewissheit, die sich auf sein Mobilfunkgeschäft auswirke, bis 2024 andauern werde, nachdem es einen Umsatzrückgang im dritten Quartal gemeldet habe, da die Nachfrage nach 5G-Ausrüstung in Nordamerika zurückgegangen sei. Die Aktien des Unternehmens würden heute fast 7,8% verlieren.



Die Aktien von Nordic Semiconductor seien nach der Veröffentlichung der Quartalsergebnisse, die hinter den Erwartungen der Anleger zurückgeblieben seien, um fast 15% gefallen. (17.10.2023/ac/a/m)







Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Der Dienstag an den europäischen Märkten bringt eine Verschlechterung der Stimmung an den Börsen des alten Kontinents, so die Experten von XTB.Die Aufmerksamkeit der Anleger richte sich einmal mehr auf Polen, wo die endgültigen Ergebnisse der Parlamentswahlen bekannt gegeben worden seien. Die Anleger würden heute über die Inflationsdaten in Kanada, die Einzelhandelsumsätze und die Industrieproduktion in den USA informiert.Die meisten Unternehmen, die am Dienstag in Europa gehandelt würden, würden im Moment im Minus notieren. (Quelle: xStation 5)