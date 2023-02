- ifo-Index und PMI-Daten würden sich erholen. Der Ifo-Wert für Februar habe bei 91,1 gegenüber den Erwartungen von 91,2 gelegen.

- Konjunkturerwartungen: 88,5 gegenüber 88,4 erwartet (86,4 zuvor)

- Aktuelle Bedingungen: 93,9 gegenüber 95,0 erwartet (94,1 vorher)



Die Stimmung der Anleger in Europa habe sich im Laufe des Mittwochs verschlechtert. Die meisten europäischen Unternehmen würden ihre dynamische Abwärtsbewegung fortsetzen (Quelle: xStation5 von XTB).



Die Aktien von Wacker Chemie seien heute um fast 5% gestiegen, nachdem Morgan Stanley die Empfehlung für das Unternehmen heraufgesetzt habe. Die Bank stufe das Unternehmen mit "overweigh" und einem Kursziel von 185 Euro ein.



Die Aktien von Fresenius SE (ISIN DE0005785604 / WKN 578560) würden nach den schwächeren Zahlen für das vierte Quartal 2022 fast 4% verlieren. Wie der CEO des Unternehmens hinzugefügt habe, müsse das Unternehmen aufgrund des jahrelangen unfähigen Managements einen generellen Reset durchlaufen.



Die Futures des DAX würden am Mittwoch deutlich im Minus notieren. (22.02.2023/ac/a/m)







