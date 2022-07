Die Aktien von Continental würden heute nach der Veröffentlichung der Ergebnisse für das zweite Quartal um fast 1,5% zulegen. Das Unternehmen habe einen Konzernumsatz von 9,4 Milliarden Euro erzielt und damit die Erwartungen der Analysten um rund 200 Millionen Euro übertroffen.



Die Wirtschaftsexperten würden auch die Situation am Rhein beobachten, der in gefährlichem Maße austrockne. Man bedenke, dass dieser Fluss ein wesentlicher Bestandteil für den Transport von Kohle, Autoteilen oder Lebensmitteln sei. Analysten des Kieler Instituts würden warnen, dass ein Absinken des Pegels unter 78 Zentimeter zu einem Rückgang der Industrieproduktion des Landes um fast 1% führen könnte. Derzeit pendle sich der Pegel bei 77 Zentimetern ein (Stand: Montag).



Einschätzungen von Analysten:



Aktien von Hypoport würden von Exane mit "underperform" bewertet. Das Kursziel sei auf 162 Euro gesetzt worden.



J.P. Morgan stufe die Aktien der Bayer AG (ISIN DE000BAY0017 / WKN BAY001) weiterhin mit "buy" ein. Das Kursziel sei auf 75 Euro festgelegt worden. (20.07.2022/ac/a/m)







Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Der heutige Handelstag am deutschen Aktienmarkt bringt eine Negierung des Aufwärtsmoments nach der gestrigen Nachricht über die mögliche Wiederaufnahme der Gasflüsse durch Nord Stream 1, so die Experten von XTB.Für Unsicherheit würden weiterhin das Volumen dieser Lieferungen und die Kriegsäußerungen des russischen Außenministers Lawrow sorgen. Zum jetzigen Zeitpunkt scheine alles von der Komplexität und dem Zeitpunkt des Abschlusses der Wartungsarbeiten abzuhängen. Andere Börsen-Benchmarks des Alten Kontinents würden nach den morgendlichen Gewinnen ebenfalls fallen. Der französische FRA40 verliere 0,4%, der polnische W20 liege 0,09% im Minus, und der DAX werde mit einem Minus von 0,57% gehandelt.Die deutschen Erzeugerpreise für Juni hätten bei 32,7% im Jahresvergleich gelegen (Erwartung: 33,9%/ Vorwert: 33,6%). BASF habe die endgültige Genehmigung für den Bau einer 10 Milliarden Euro teuren petrochemischen Anlage in der chinesischen Provinz Guangdong (Stadt Zhanjiang) erteilt. Die Anlage solle bis 2030 voll betriebsbereit sein.