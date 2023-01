Über den gesamten Handel hin- und hergerissen hätten sich die US-Aktienmärkte am Mittwoch letztlich für Gewinne entschieden. Der Zick-Zack-Kurs habe den Verlauf vor und nach der Veröffentlichung des jüngsten Sitzungsprotokolls der Notenbank FED geprägt. Der Leitindex Dow Jones Industrial habe 0,40 Prozent höher auf 33.269,77 Punkten geschlossen. Die FED wolle die Inflation weiter entschlossen bekämpfen. Die Mitglieder im geldpolitischen Ausschuss warnten vor einer "ungerechtfertigten" Lockerung der Finanzmarktkonditionen, habe es in dem Protokoll geheißen, das auch eine weitere geldpolitische Straffung signalisiert habe.



Die Aktienmärkte in Asien hätten am Donnerstag fester tendiert. Die insgesamt freundliche Verfassung der US-Aktienmärkte habe auch in Asien für etwas Rückenwind gesorgt. Auch die weitere Öffnung Chinas nach den strikten Corona-Beschränkungen habe angetrieben. Der japanische Leitindex Nikkei 225 habe 0,4 Prozent höher geschlossen. Der CSI-300-Index mit den 300 wichtigsten chinesischen Unternehmen an den Festlandbörsen habe zuletzt um 1,9 Prozent zugelegt und der Hang-Seng-Index der Sonderverwaltungszone Hongkong habe 1,3 Prozent gewonnen.



Im Fokus dürften am heutigen Donnerstag die Aktien von Amazon.com (ISIN US0231351067 / WKN 906866) stehen. Das Unternehmen habe einen deutlichen Stellenabbau angekündigt. Im DAX dürften die Autobauer sowie die Deutsche Telekom ins Blickfeld geraten. BMW habe am Mittwoch US-Absatzzahlen im Rahmen der Technik-Messe CES gemeldet, am heutigen Donnerstag folge die Pressekonferenz von Mercedes-Benz. Die Deutsche Telekom dürfte zudem Beachtung finden. Die US-Tochter T-Mobile US habe die Vertragskundenzahl überraschen deutlich steigern können.



(Mit Material von dpa-AFX)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Nach einem beeindruckenden Jahresauftakt dürfte am Donnerstag zunächst Ruhe am deutschen Aktienmarkt einkehren, so Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär".Der DAX , der in den ersten drei Handelstagen des neuen Jahres um gut vier Prozent gestiegen sei, werde zum Handelsbeginn etwas niedriger erwartet. Die nachlassende Inflation habe in den vergangenen Tagen die Kurse befeuert.Der Broker IG taxiere den deutschen Leitindex rund zwei Stunden vor dem Xetra-Handel 0,14 Prozent niedriger auf 14.470 Punkte. Am frühen Nachmittag würden Zahlen zum US-Arbeitsmarkt veröffentlicht. Der ADP-Arbeitsmarktbericht gelte als recht guter Indikator für die offiziellen Beschäftigungszahlen, die am Freitag veröffentlicht würden. Die Lage auf dem Arbeitsmarkt sei ein wichtiger Faktor für die Geldpolitik der US-Notenbank, die die Zinsen weiter erhöhen dürfte. Tempo und Ausmaß dabei seien derzeit die entscheidende Stellschraube für das Geschehen an den Aktienmärkten.