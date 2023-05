Beachten sollten Anleger, dass einige Aktie ex Dividende gehandelt werden: unter anderem SAP (ISIN DE0007164600 / WKN 716460), MTU (ISIN DE000A0D9PT0 / WKN A0D9PT), Heidelberg Materials (ISIN DE0006047004 / WKN 604700), BMW (ISIN DE0005190003 / WKN 519000) und adidas (ISIN DE000A1EWWW0 / WKN A1EWWW).



Die übergeordneten Unsicherheitsfaktoren hätten jedoch Bestand: Die Commerzbank etwa habe am Morgen darauf verwiesen, dass ein mit Spannung erwartetes Treffen zwischen US-Präsident Joe Biden und führenden Vertretern des Kongresses zur Erörterung der Schuldenobergrenze auf Anfang nächster Woche verschoben worden sei. Die Furcht vor weiter steigenden Zinsen flaue zwar ab, die Rezessionsgefahr bleibe aber präsent.



Am US-Aktienmarkt hätten die Anleger am Donnerstag erneut Techwerte den Standardtiteln vorgezogen. Der technologielastige NASDAQ 100 (ISIN US6311011026 / WKN A0AE1X) habe 0,31 Prozent auf 13.389,78 Punkte gewonnen. Der Leitindex Dow Jones Industrial habe indes 0,66 Prozent auf 33.309,51 Punkte eingebüßt. Für den marktbreiten S&P 500 (ISIN US78378X1072 / WKN A0AET0) sei es um 0,17 Prozent auf 4.130,62 Zähler hinabgegangen.



Latente Konjunktursorgen hätten am Freitag auf vielen Börsen Asiens gelastet. Schwache chinesische Konjunkturdaten vom Vortag hätten nachgewirkt, und auch aus den USA habe es nur durchwachsene Wirtschaftssignale gegeben. Der CSI-300-Index mit den 300 wichtigsten Werten der Börsen in Shenzen und Shanghai sei im späten Handel um gut ein halbes Prozent gefallen. Der Hang-Seng-Index (ISIN HK0000004322 / WKN 145733) der Sonderverwaltungsregion Hongkong sei um 0,2 Prozent gefallen. Verluste habe es auch in Südkorea gegeben, während der australische Aktienmarkt kaum verändert gewesen sei. Der japanische Leitindex Nikkei 225 (ISIN JP9010C00002 / WKN A1RRF6) habe hingegen um 0,9 Prozent zugelegt.



Mit Material von dpa-AFX (12.05.2023/ac/a/m)







Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Mangels entscheidender Impulse irrt der DAX vorerst weiter im Bereich der vergangenen Wochen umher, so Marion Schlegel von "Der Aktionär".Am Freitag zeichne sich auch kein Ausbruch aus der rund 350 Punkte breiten Spanne ab, die von etwa 15.660 bis knapp über 16.000-Punkte-Marke reiche. Nach zuletzt zwei schwachen Tagen werde der Leitindex aber etwas höher erwartet.Der Broker IG taxiere ihn zwei Stunden vor dem Auftakt bei 15.870 Punkten, was ein Plus von 0,2 Prozent bedeute. Die Wochenbilanz wäre damit aber noch leicht negativ. Im Fokus stünden zum Wochenschluss weitere Quartalszahlen. Es würden unter anderem die Allianz (ISIN DE0008404005 / WKN 840400) und Nordex (ISIN DE000A0D6554 / WKN A0D655) berichten. Bei HENSOLDT (ISIN DE000HAG0005 / WKN HAG000) finde die Hauptversammlung statt. Volkswagen (ISIN DE0007664039 / WKN 766403) veröffentliche am späten Vormittag Auslieferungszahlen.