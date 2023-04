Der Broker IG taxiere den deutschen Leitindex am Montag rund zwei Stunden vor dem Handelsbeginn elf Punkte höher auf 15.818 Zähler. Das bisherige Allzeithoch des DAX sei im November 2021 bei 16.290 Punkten erreicht worden. Immer mehr ins Blickfeld rücke die beginnende Quartalsberichtssaison.



Nach oben sei es in der vergangenen Woche auch bei den US-Börse gegangen. Auch wenn der US-Leitindex Dow Jones (ISIN: US2605661048, WKN: 969420) am Freitag 0,4 Prozent auf 33.886,47 Punkten habe nachgeben müssen, sei er im Wochenverlauf um 1,2 Prozent gestiegen. Auch der NASDAQ 100 (ISIN: US6311011026, WKN: A0AE1X) sowie der S&P 500 (ISIN: US78378X1072, WKN: A0AET0) hätten im Wochenverlauf zulegen können.



In Asien hätten die wichtigsten Aktienmärkt am Montag keine gemeinsame Richtung gefunden. Der CSI-Index mit den 300 wichtigsten Werten der Börsen Shanghai und Shenzhen habe zuletzt 0,8 Prozent gewonnen. Der Hang-Seng-Index (ISIN: HK0000004322, WKN: 145733) der chinesischen Sonderverwaltungsregion Hongkong sei um 0,5 Prozent geklettert. Der japanische Leitindex Nikkei 225 (ISIN: JP9010C00002, WKN: A1RRF6) habe sich im späten Handel nahezu unverändert gezeigt.



Auf Unternehmensseite stünden am Montag weiter die Bankentitel wie die Commerzbank (ISIN: DE000CBK1001, WKN: CBK100, Ticker-Symbol: CBK, NASDAQ OTC-Symbol: CRZBF) und die Deutsche Bank (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB) im Fokus. Airbus (ISIN: NL0000235190, WKN: 938914, Ticker-Symbol: AIR, NASDAQ OTC-Symbol: EADSF) blicke nach Paris. Dort werde knapp 14 Jahre nach dem Absturz einer Air-France-Maschine zwischen Rio de Janeiro und Paris im Prozess um den Unglückflug das Urteil gegen die Airline sowie den Hersteller Airbus erwartet. Fraport (ISIN: DE0005773303, WKN: 577330, Ticker-Symbol: FRA, NASDAQ OTC-Symbol: FPRUF) stelle die Verkehrszahlen für März vor. Borussia Dortmund (ISIN: DE0005493092, WKN: 549309, Ticker-Symbol: BVB, NASDAQ OTC-Symbol: BORUF) habe einen herben Rückschlag im Kampf um die Deutsche Meisterschaft einstecken müssen. Gegen den VfB Stuttgart sei nur ein Unentschieden gelungen. Die VW-Tochter TRATON SE (ISIN: DE000TRAT0N7, WKN: TRAT0N, Ticker-Symbol: 8TRA) erwäge nach einem starken Jahresstart eine Prognoseerhöhung. Dementsprechend werde das Papier freundlich erwartet. Genauso wie Teamviewer (ISIN: DE000A2YN900, WKN: A2YN90, Ticker-Symbol: TMV). Hier dürfte eine Hochstufung der Privatbank Berenberg unterstützen. Im Blickfeld bleibe nach einer Cyberattacke auch die Aktie von Rheinmetall (ISIN: DE0007030009, WKN: 703000, Ticker-Symbol: RHM, NASDAQ OTC-Symbol: RNMBF). (17.04.2023/ac/a/m)







Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Der deutsche Leitindex DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) hat am Freitag erneut Gas gegeben, so Marion Schlegel vom Online-Anlegermagazin "Der Aktionär".Gute US-Bankenzahlen hätten des DAX zeitweise bis auf 15.841 Punkte und damit auf den höchsten Stand seit Januar 2022 getrieben. Ins Wochenende sei der DAX letztendlich mit einem Plus von 0,5 Prozent auf 15.807,50 Zähler gegangen. Zum Wochenstart werde der Index noch etwas höher erwartet.