Die Veröffentlichung des jüngsten Sitzungsprotokolls der US-Notenbank FED habe den US-Börsen letztlich kaum Entlastung gebracht. Der technologielastige NASDAQ 100 (ISIN US6311011026 / WKN A0AE1X) habe mit plus 0,05 Prozent auf 12.066,27 Zähler geschlossen. Der Leitindex Dow Jones Industrial habe 0,26 Prozent auf 33.045,09 Punkte verloren. Mit minus 0,16 Prozent auf 3.991,05 Punkte habe der breit gefasste S&P 500 (ISIN US78378X1072 / WKN A0AET0) den Handel beendet.



Die wichtigsten Aktienmärkte in Asien hätten am Donnerstag etwas nachgegeben. Die insgesamt maue Stimmung in New York habe auch dort die Stimmung gedämpft. Der techwertelastige Hongkonger Hang-Seng-Index Index (ISIN HK0000004322 / WKN 145733) sei um 0,1 Prozent gesunken und der CSI-Index mit den 300 wichtigsten Werten der Börsen Shanghai und Shenzhen habe um 0,2 Prozent nachgegeben. In Tokio sei der Handel wegen eines Feiertages geruht.



Auf der Terminseite stehe am heutigen Donnerstag eine ganze Reihe von Jahreszahlen auf dem Programm. Es würden unter anderem Heidelberg Materials (ISIN DE0006047004 / WKN 604700), Deutsche Telekom (ISIN DE0005557508 / WKN 555750), Gerresheimer (ISIN DE000A0LD6E6 / WKN A0LD6E), Munich Re (ISIN DE0008430026 / WKN 843002), Hensoldt (ISIN DE000HAG0005 / WKN HAG000) und Moderna (ISIN US60770K1079 / WKN A2N9D9) berichten. Am Vorabend nach Börsenschluss habe NVIDIA (ISIN US67066G1040 / WKN 918422) seine Zahlen veröffentlicht und positiv überraschen können. Das Papier habe nachbörslich fast neun Prozent gewonnen.



Zudem stehe SAP (ISIN DE0007164600 / WKN 716460) im Blickfeld. Das Unternehmen habe, Sonderdividenden herausgerechnet, eine höhere Dividende angekündigt und einen Nachfolger für den Aufsichtsratschef Hasso Plattner vorgestellt. Die Aktie von SFC Energy (ISIN DE0007568578 / WKN 756857) stehe zudem aufgrund eines Folgeauftrags in Polen im Fokus.



Mit Material von dpa-AFX (23.02.2023/ac/a/m)







Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Der DAX dürfte am Donnerstag etwas höher starten, so Marion Schlegel von "Der Aktionär".Der Broker IG taxiere den deutschen Leitindex rund zweieinhalb Stunden vor dem Handelsstart 0,4 Prozent im Plus auf 15.469 Punkte. Am Vortag sei der DAX mit einem Tagestief von 15.247 Punkten gerade noch in der Handelsspanne der vergangenen beiden Wochen geblieben, bevor er sich letztlich deutlich stabilisiert habe.Auch an der Wall Street sei die Lage wackelig geblieben. Immerhin hätten die Indices der Technologiebörse NASDAQ ein kleines Plus geschafft. Im Fokus habe das jüngste Sitzungsprotokoll der US-Notenbank FED gestanden. Es habe große Zustimmung für den kleinen Zinsschritt Anfang Februar gezeigt. Über eine Zinspause sei laut Mitschrift nicht gesprochen worden. Die Experten der Credit Suisse würden keine neuen geldpolitischen Signale für den von Zinssorgen geprägten Markt sehen.