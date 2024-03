Im Blickpunkt im DAX würden die Top-Performer der vergangenen Woche bleiben: Siemens Energy (ISIN DE000ENER6Y0 / WKN ENER6Y), Vonovia (ISIN DE000A1ML7J1 / WKN A1ML7J), Zalando (ISIN DE000ZAL1111 / WKN ZAL111), Rheinmetall (ISIN DE0007030009 / WKN 703000) und BASF (ISIN DE000BASF111 / WKN BASF11). Im MDAX dürfte nach einem Schlussspurt zum Wochenende und dem Sprung auf ein neues Rekordhoch die Aktie von HENSOLDT (ISIN DE000HAG0005 / WKN HAG000) stehen. Und auch adidas (ISIN DE000A1EWWW0 / WKN A1EWWW) dürfte nach Zahlen von Nike (ISIN US6541061031 / WKN 866993) und dem Ausrüsterwechsel beim DFB weiter im Blickpunkt stehen.



Auch einige Analysteneinschätzungen könnten für Bewegung sorgen. Barclays habe Disney (ISIN US2546871060 / WKN 855686) auf "overweight" hochgestuft. Das Kursziel liege bei 135 Dollar. RBC werde bei Ferrari (ISIN NL0011585146 / WKN A2ACKK) optimistischer. Das Kursziel sei hier von 380 auf 463 Euro erhöht worden. Und J.P. Morgan zeige sich bei Symrise (ISIN DE000SYM9999 / WKN SYM999) zuversichtlich für das erste Quartal.



Die Anleger an der Wall Street hätten nach der jüngsten Rekordjagd am Freitag Gewinne mitgenommen. Der Dow Jones Industrial sei mit einem Minus von 0,8 Prozent auf 39.475,90 Punkten aus dem Handel gegangen. Der marktbreite S&P 500 (ISIN US78378X1072 / WKN A0AET0) habe am Freitag 0,1 Prozent auf 5.234,18 Zähler verloren. Lediglich der technologielastige NASDAQ 100 (ISIN US6311011026 / WKN A0AE1X) habe ein leichtes Plus von 0,1 Prozent auf 18.339,44 Punkte über die Ziellinie retten können.



In Asien hätten sich die Börsen uneinheitlich gezeigt. Der japanische Leitindex Nikkei 225 (ISIN JP9010C00002 / WKN A1RRF6) habe am Montag 1,2 Prozent verloren. Der CSI 300 der chinesischen Festlandsbörsen habe hingegen zuletzt 0,2 Prozent zugelegt. Der Hang Seng der Sonderverwaltungszone Hongkong (ISIN HK0000004322 / WKN 145733) habe 0,1 Prozent gewonnen. (25.03.2024/ac/a/m)







Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Der DAX hat am Freitag einen weiteren Rekord erzielen können, so Marion Schlegel von "Der Aktionär".Die neue Bestmarke liege nun bei 18.226 Zählern. Aus dem Handel sei er am Ende mit einem Plus von 0,2 Prozent auf 18.205,94 Punkte gegangen. Auch zum Wochenstart in die verkürzte Osterwoche dürfte es etwas weiter nach oben gehen. Der Broker IG taxiere den deutschen Leitindex am Morgen 0,1 Prozent höher auf 18.231 Zähler.