Im Fokus stünden am heutigen Handelstag einige Geschäftszahlen. Es würden unter anderem E.ON, adidas, Zalando und Volkswagen berichten. Am späten Abend veröffentliche MorphoSys seine Zahlen. Hier stehe weiter die geplante Übernahme durch Novartis im Fokus.



Die Porsche AG habe bereits am Dienstag seine Zahlen vorgelegt. Mit mehr als elf Prozent Plus sei das Papier der Top-Gewinner des Tages im DAX gewesen. Auch die Deutsche Bank habe sich mit plus 4,7 Prozent stark präsentiert. Beide Werte dürften auch am heutigen Mittwoch im Blickfeld der Anleger bleiben.



Die US-Börsen hätten sich am Dienstag von ihrer freundlichen Seite gezeigt. Der Leitindex Dow Jones Industrial habe mit einem Plus von 0,6 Prozent bei 39.005,49 Punkten geschlossen. Für den marktbreiten S&P 500 sei es um 1,1 Prozent auf 5.175,27 Punkte nach oben gegangen. Der technologielastige NASDAQ 100 sei sogar 1,5 Prozent auf 18.219,12 Punkte geklettert.



In Asien hätten sich die Börsen am Dienstagmorgen erneut uneinheitlich entwickelt. Der japanische Aktienmarkt sei 0,3 Prozent schwächer bei 38.695,97 Zählern aus dem Handel gegangen. Der CSI 300 mit großen Werten der Handelsplätze in Shanghai und Shenzhen habe im späten Handel 0,6 Prozent verloren. Der Hang-Seng-Index der Sonderverwaltungszone Hongkong habe hingegen zuletzt 0,3 Prozent zulegen können. (13.03.2024/ac/a/m)







Der DAX hat am Dienstag ein neues Rekordhoch bei 17.973,22 Punkten erzielen können, so Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär".Am Ende habe er knapp darunter mit 1,2 Prozent im Plus bei 17.965,11 Zählern geschlossen. Auf dem Weg in Richtung 18.000 Punkte dürfte es jetzt aber etwas zäher gehen. Zumindest zum Handelsstart am heutigen Mittwoch werde nur ein leichtes Plus erwartet. Der Broker IG taxiere den deutschen Leitindex am Morgen 0,1 Prozent höher auf 17.983 Punkte.