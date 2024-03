Auf Unternehmensseite stünden Zahlen von Fraport, Amadeus Fire, DEUTZ und Deutsche EuroShop auf dem Programm. Die Commerzbank veröffentliche ihren Geschäftsbericht. Im Blickpunkt dürften nach der zuletzt starken Entwicklung im DAX zudem weiter die Aktien von Rheinmetall und Siemens Energy stehen. Spannend bleibe es auch, ob sich die Aufholjagd von Zalando fortsetzen könne. Die Aktie von Airbus könnte zudem von einer Hochstufung durch RBC profitieren. Das Kursziel sei von 145 auf 192 Euro erhöht worden, das Votum laute nun "outperform" (bislang: "sector-perform"). Im Blickpunkt stehe außerdem NVIDIA und die Entwicklerkonferenz GTC.



Die US-Börsen hätten am Montag leichte Gewinne verzeichnet. Der Dow Jones Industrial habe 0,2 Prozent auf 38.790,43 Punkte gewonnen. Der marktbreite S&P 500 habe 0,6 Prozent auf 5.149,42 Zähler zugelegt. Und der technologielastige NASDAQ 100 habe rund ein Prozent höher bei 17.985,01 Punkten geschlossen.



In Asien hätten sich die Märkte am Morgen uneinheitlich präsentiert. Der japanische Leitindex Nikkei 225 habe trotz der Zinswende, die aber erwartet gewesen sei, 0,7 Prozent zulegen können. Der CSI 300 mit großen Werten der Handelsplätze in Shanghai und Shenzhen habe hingegen im späten Handel 0,3 Prozent verloren. Der Hang-Seng-Index der Sonderverwaltungszone Hongkong habe zuletzt sogar rund ein Prozent nachgegeben. (19.03.2024/ac/a/m)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Dem DAX ist es am Montag nicht gelungen, über der Marke von 18.000 Punkten zu schließen, so Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär".Im Tagesverlauf habe er zwar noch bis auf 18.015 Punkte zulegen können, dann habe ihn jedoch der Schwung verlassen. Am Ende sei der deutsche Leitindex leicht im Minus bei 17.932,68 Zählern aus dem Handel gegangen. Und auch am heutigen Dienstag werde der DAX erst einmal tiefer erwartet. Der Broker IG taxiere den DAX am Morgen 0,2 Prozent im Minus bei 17.895 Zählern.