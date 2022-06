Infolgedessen werde die vorgenannte Unterstützungszone heute erneut getestet. Obwohl der Index heute Morgen ein neues Drei-Monats-Tief nahe der 12.900-Punkte-Marke erreicht habe, sei es den Bullen gelungen, wieder etwas Boden gut zu machen. Dennoch seien die Aussichten für deutsche Aktien eher rückläufig, zumal sich die Situation bei der Gasversorgung weiter verschlechtere. Im Falle eines Durchbruchs nach unten könnten die Tiefststände vom März im Bereich von 12.500 Punkten getestet werden.



Unternehmensnachrichten:



BMW (ISIN DE0005190003 / WKN 519000) habe bekannt gegeben, dass es eine Erweiterung seiner Fabrik in Shenyang, China, eröffnet habe, die dazu beitragen werde, die Produktionskapazität des Unternehmens in dem Land auf 830 Tausend Fahrzeuge pro Jahr zu erhöhen, von etwa 700 Tausend im Jahr 2021. Das Unternehmen habe angegeben, dass die Erweiterung des Werks in Shenyang in der Lage sei, 100%-ige Elektrofahrzeuge zu produzieren.



Einschätzungen von Analysten:



- HSBC stufe Rheinmetall auf "halten" herab. Das Kursziel sei auf 240,00 Euro gesetzt worden.

- Morgan Stanley stufe Salzgitter auf "equal-weight" hoch. Das Kursziel sei auf 40,80 Euro gesetzt worden.

- J.P. Morgan stufe Aroundtown auf "underweight" herab. Das Kursziel sei auf 3,60 Euro gesetzt worden. (23.06.2022/ac/a/m)







Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Die europäischen Aktienmärkte handeln schwächer, nachdem die vorläufigen PMIs für Juni eine unerwartet starke Verschlechterung im Verarbeitenden Gewerbe und im Dienstleistungssektor gezeigt haben, so die Experten von XTB.Die westeuropäischen Indices würden heute 0,5 bis 1,3% niedriger notieren, wobei der deutsche Leitindex den Rückgang anführe (-1,3%). Der FED-Vorsitzende Powell werde heute zum zweiten Tag der halbjährlichen Anhörungen vor dem Repräsentantenhaus erscheinen. Der Text der Anhörung werde jedoch im Vergleich zu gestern unverändert bleiben, sodass Überraschungen nur durch die Fragen der Gesetzgeber entstehen könnten.Heute sei bekannt geworden, dass Deutschland sich auf die zweite Stufe seines dreistufigen Gasnotstandsplans vorbereite. Diese werde als "Alarmstufe" bezeichnet und bedeute, dass die Gasversorgung des Landes unterbrochen oder die Nachfrage erhöht werde, die Versorgung der deutschen Haushalte und Unternehmen jedoch gesichert sei. Die deutschen Behörden hätten jedoch davor gewarnt, dass die anstehende jährliche Wartung der Nord Stream I-Pipeline das Land in die dritte Phase versetzen könnte, in der die Versorgung nicht ausreiche, um die allgemeine Nachfrage zu decken. In einem solchen Szenario würde es wahrscheinlich zu einer Rationierung von Gas kommen. Dies könnte katastrophale Folgen für die deutsche Wirtschaft haben, aber Wirtschaftsminister Habeck habe gesagt, dass dies noch einige Zeit entfernt sei. DAX sei es gestern gelungen, die Unterstützungszone von 13.000 Punkten zu verteidigen, die durch das 78,6%-Retracement der Anfang März begonnenen Aufwärtsbewegung markiert werde. Die Erleichterung sei jedoch nur von kurzer Dauer gewesen, da der Index heute Morgen nach der Veröffentlichung der enttäuschenden Einkaufsmanagerindices für den Juni seine Talfahrt wieder aufgenommen habe.