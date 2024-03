Der Ausblick des Befestigungstechnikherstellers NORMA Group, dessen Aktienkurs um 4,9 Prozent gestiegen sei, sei vom Markt positiv aufgenommen worden.



Prognose für 2024:



- Konzernumsatz von etwa 1,2 bis 1,3 Milliarden Euro; bereinigte EBIT-Marge von etwa 8,0 bis 8,5 Prozent.

- Der Netto-Cashflow aus dem operativen Geschäft werde im Jahr 2024 zwischen etwa 80 und 110 Millionen Euro liegen.



Darüber hinaus habe das Unternehmen eine Dividendenausschüttung von 0,45 Euro pro Aktie vorgeschlagen. Die Aktien des Unternehmens würden derzeit um fast 4,25% zulegen.



Die Hannover Rück (ISIN DE0008402215 / WKN 840221) bündele ihre Expertise im Cyber- und Digital Underwriting in einer neuen spezialisierten Rückversicherungssparte. Die neue Geschäftseinheit werde am 1. April 2024 gegründet. Die Aktie des Unternehmens gewinne derzeit 0,85%. (26.03.2024/ac/a/m)







Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Der Dienstag steht an den europäischen Aktienmärkten im Zeichen der Hausse, so die Experten von XTB.Der DAX gewinne derzeit fast 0,62% und breche auf neue historische Höchststände aus. Die GfK-Daten hätten leicht über den Erwartungen der Analysten gelegen. Der Makrokalender werde sich auf regionale Daten aus Richmond, CB-Daten und Aufträge für langlebige Güter konzentrieren.Der deutsche Leitindex notiere heute um 0,62% höher. Die Hauptkontrollmarke liege weiterhin bei 18.155 Punkten. Ein Durchbruch durch diese Zone nach unten könnte die Angebotsseite ermutigen, eine Korrekturbewegung einzuleiten Quelle: xStation5 von XTB). WKN 703000 ) würden um 1,8% zulegen, nachdem Berenberg das Kursziel für die Aktien des Unternehmens von zuvor 425 Euro auf 590 Euro angehoben habe. Darüber hinaus werde das Unternehmen 130 Millionen Euro an EU-Mitteln erhalten, um seine Produktionskapazitäten für Munition zu erweitern, habe der deutsche Waffenhersteller am Dienstag mitgeteilt.