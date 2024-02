Am heutigen Freitag stünden einige Geschäftszahlen auf dem Terminkalender. Es würden unter anderem die Allianz (ISIN DE0008404005 / WKN 840400), BASF (ISIN DE000BASF111 / WKN BASF11), die Deutsche Telekom (ISIN DE0005557508 / WKN 555750) und HENSOLDT (ISIN DE000HAG0005 / WKN HAG000) berichten. Bei Infineon finde die Hauptversammlung statt.



Im Fokus stehe außerdem Covestro (ISIN DE0006062144 / WKN 606214). In die schon länger stockenden Übernahmegespräche zwischen ADNOC und dem Kunststoffkonzern Covestro könnte laut Insidern wieder Bewegung kommen. Der staatliche Ölkonzern Abu Dhabi National Oil (ADNOC) könnte demnach die informelle Offerte auf etwas mehr als 60 Euro je Aktie anheben, habe die Nachrichtenagentur Bloomberg am Donnerstag berichtet.



Und auch auf die Lufthansa (ISIN DE0008232125 / WKN 823212) dürften Anleger weiter blicken. Streiks und der Wechsel nahezu der kompletten Führungsmannschaft würden die Aktie in den Fokus rücken.



Auf der Konjunkturseite falle der Blick auf das ifo-Geschäftsklima für Februar, das im Laufe des Vormittags veröffentlicht werde.



Die wichtigsten Aktienmärkte in Asien hätten zum Wochenschluss leichte Verluste verzeichnet. Der Hang-Seng-Index in Hongkong (ISIN HK0000004322 / WKN 145733) und der CSI 300 mit großen Werten der Handelsplätze in Shanghai und Shenzhen hätten zuletzt 0,2 Prozent verloren. Nach dem Rekord in Japan beim Nikkei 225 (ISIN JP9010C00002 / WKN A1RRF6) am Vortag ruhe der Handel heute dort. (23.02.2024/ac/a/m)







Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Beflügelt durch die starken Zahlen von NVIDIA (ISIN US67066G1040 / WKN 918422) konnte der DAX am Donnerstag ein neues Allzeithoch erreichen, so Marion Schlegel von "Der Aktionär".Am Ende sei er mit einem Plus von 1,5 Prozent auf 17.370,45 Punkte aus dem Handel gegangen. Und am heutigen Freitag könnte er sogar noch eine Schippe drauflegen. Der Broker IG taxiere den deutschen Leitindex am Morgen 0,2 Prozent auf höher auf 17.410 Punkte.Der DAX steuere damit auf ein Wochenplus von knapp zwei Prozent zu. Unterstützung erhalte der deutsche Leitindex von starken US-Börsen. Diese hätten am Donnerstag ihre Kursgewinne im Tagesverlauf ausgebaut. Der Dow Jones Industrial habe mit 39.000 Zählern die nächste Hürde überwunden. Am Ende habe der Dow 1,2 Prozent auf 39.069,11 Punkte gewonnen. Der marktbreite S&P (ISIN US78378X1072 / WKN A0AET0) habe 2,1 Prozent auf 5.087,03 Zähler zugelegt. Der technologielastige NASDAQ 100 (ISIN US6311011026 / WKN A0AE1X) sei am Ende gut drei Prozent auf 18.004,70 Zähler gestiegen.