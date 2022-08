Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

Paris (www.aktiencheck.de) - Der DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) sollte nach einer schier endlosen bullischen Flaggenbildung mit mehreren Tiefs seit ca. 13.100 die Chance haben, von 13.100 bis 13.400 zu steigen, wie aus der Veröffentlichung "dailyDAX" der BNP Paribas hervorgeht.



Der Index habe dieses Ziel bei 13.400 nun endlich abgearbeitet und auch gleich noch das Ziel 13.540 erreicht, die bedeutsame 200-Wochen-Linie.



Es sei nicht sehr plausibel, dass der DAX in den nächsten Tagen dauerhaft über 13.540/13.600 steige. Stattdessen sei es wahrscheinlich, dass der DAX unter 13.540/13.600 verbleibe (ausgenommen möglicher temporärer Zufalls-Peaks über 13.600) und zumindest seitwärts drifte, dabei unterseitig die stützende Horizontale 13.400 und auch das neu entstandene Gap 13.282 erreiche. Unterhalb von 13.282 wäre heute noch 13.204 ein rechnerisches Ziel, bestehend aus Pivot S3 und Wolkenoberkante im Stundenkerzenchart. Sollten die großen Marktteilnehmer weiter in DAX-Kauflaune bleiben, so wäre heute abermals 13.540(EMA200/w) ein Ziel, ebenso wie die Horizontal-"AORTA" des Jahres 2022 bei 13.600. (01.08.2022/ac/a/m)



