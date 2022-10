Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

Paris (www.aktiencheck.de) - Es hieß: "...Die Chance auf neue DAX 5 Tage Hochs bei 12.932+x ist da...", wie aus der Veröffentlichung "dailyDAX" der BNP Paribas hervorgeht.



Der DAX habe gestern seine Chance genutzt, er sei, von 12.731 kommend, stark angestiegen, habe das Mindestziel, das Vorwochenhoch bei 12.932 und auch gleich noch den Abwärtstrend vom Sommerhoch bei 13.020 erreicht. Der DAX habe somit die Zeit seit Ende September genutzt, um sich vom einst stark überverkauften Zustand (DAX außerhalb des roten Kanals, Tief 11.863) zu normalisieren.



Ab heute beginne demnach eine neue DAX Phase. a) Entweder könne der DAX die Abwärtstrendlinie kreuzen und in Folge dessen versuchen, weiter Boden gutzumachen Richtung noch größerer und älterer Abwärtstrends (vom 06.06. bzw. 05.01.22) sowie Richtung der 200 Tage Linien, die bei 13.594 und bei 13.743 kreuzen würden. b) Oder der DAX könne den bestehenden Abwärtstrend wieder aufnehmen und Richtung des bisherigen Tiefs bei 11.863 fallen, was besonders unter 11.550 (Doppeltop-sell-trigger) an Bedeutung gewinnen würde. Die indikative Ableitung des DAX Future gebe gerechnet über den Stundenkerzenchartkanal aktuell nur wenig Spielraum zur Oberseite bis zur grünen Kanalbegrenzung frei und zwar bis 13.020/13.025. (25.10.2022/ac/a/m)



