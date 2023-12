Das Jahr 2023 sei ein sehr erfolgreiches Börsenjahr für den DAX gewesen. Bislang betrage das Plus gut ein Fünftel. In den USA hätten die Indices am Mittwoch sogar neue Rekordstände erreicht. Der Dow Jones Industrial (ISIN: US2605661048, WKN: 969420) sei im Handelsverlauf auf ein neue Allzeithoch von 37.683,70 Punkten geklettert. Am Ende sei er mit einem Plus von 0,3% bei 37.656,52 Zählern aus dem Handel gegangen. Der marktbreite S&P 500 (ISIN: US78378X1072, WKN: A0AET0) habe 0,1% auf 4.781,58 Punkte gewonnen. Der technologielastige NASDAQ 100 (ISIN: US6311011026, WKN: A0AE1X) habe im Handelsverlauf ebenfalls ein Rekordhoch erreicht. Am Ende sei er 0,2% auf 16.906,80 Punkte gestiegen.



Stark präsentiere sich derweil auch der Euro. Der Kurs der europäischen Gemeinschaftswährung sei am Donnerstagmorgen auf 1,1113 USD gestiegen. Das sei der höchste Stand seit Ende Juli. Der Markt spekuliere darauf, dass die US-Notenbank FED den Leitzins im Vergleich zu anderen großen Zentralbanken besonders schnell und deutlich senken dürfte, was den US-Dollar belaste.



Auf Unternehmensterminseite sei es am Donnerstag sehr ruhig. Auch Analysten würden sich im Weihnachtsurlaub befinden. Im DAX würden die Gewinner des Vortags Siemens Energy (ISIN: DE000ENER6Y0, WKN: ENER6Y, Ticker-Symbol: ENR), Bayer (ISIN: DE000BAY0017, WKN: BAY001, Ticker-Symbol: BAYN, NASDAQ OTC-Symbol: BAYZF), Vonovia (ISIN: DE000A1ML7J1, WKN: A1ML7J, Ticker-Symbol: ANN, NASDAQ OTC-Symbol: DAIMF), SAP (ISIN: DE0007164600, WKN: 716460, Ticker-Symbol: SAP, NASDAQ OTC-Symbol: SAPGF) und Merck (ISIN: DE0006599905, WKN: 659990, Ticker-Symbol: MRK) im Blickfeld bleiben.

Apple (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol: APC, NASDAQ-Symbol: AAPL) profitiere davon, dass ein Berufungsgericht den in einem Patentstreit verhängten Importstopp für seine Computer-Uhren vorläufig ausgesetzt habe. Microsoft (ISIN: US5949181045, WKN: 870747, Ticker-Symbol: MSF, NASDAQ-Symbol: MSFT) stehe nach einer Klage der "New York Times" wegen ChatGPT im Fokus.



Die Börsen in China hätten sich am Donnerstagmorgen sehr stark präsentiert. Der chinesische CSI 300 mit Werten der Handelsplätze in Shanghai und Shenzhen sei zuletzt um 2,5% gestiegen. In Hongkong sei der Hang-Seng-Index (ISIN: HK0000004322, WKN: 145733) sogar um 2,7% geklettert. Der zuletzt starke japanische Leitindex Nikkei 225 (ISIN: JP9010C00002, WKN: A1RRF6) hingegen sei mit einem Minus von 0,4% aus dem Handel gegangen. (28.12.2023/ac/a/m)







Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Im nachweihnachtlichen Handel habe der DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) am Mittwoch leichte Zugewinne verzeichnen können, so Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär".Am Ende sei der deutsche Leitindex mit einem Plus von 0,2% bei 16.742,07 Punkten aus dem Handel gegangen. Und auch am heutigen Donnerstag könnte es für den DAX noch ein Stück weiter nach oben gehen. Der Broker IG habe den Leitindex zwei Stunden vor dem Xetra-Handelsbeginn 0,4% höher bei 16.800 Punkten taxiert. Damit bleibe er auf Tuchfühlung mit dem Rekordhoch von vor knapp zwei Wochen bei gut 17.000 Zählern.