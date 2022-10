Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Der DAX notiert am Freitag nach schwachen Vorgaben der Wall Street im frühen Handel erneut im Minus, so Maximilian Völkl von "Der Aktionär".Viele Marktteilnehmer würden vor den Zahlen in Deckung bleiben. Denn die Risiken seien durchaus groß. Ein starker und robuster Arbeitsmarkt würde die Sorgen schüren, dass die FED die Zinsen noch schneller anheben könnte als ohnehin erwartet, um die Rekordinflation zu bekämpfen. Ein schwacher Bericht dagegen würde die Angst vor einer Rezession weiter verstärken und könnte bei den Anlegern ebenfalls nicht gut ankommen.Der Arbeitsmarktbericht dürfte am Markt somit genau beäugt werden. (07.10.2022/ac/a/m)