Die Aktien von Bayer hätten den heutigen Handel mit einer bärischen Kurslücke begonnen und hätten ihre Abwärtsbewegung in den ersten Stunden des europäischen Handels fortgesetzt. Die Aktie stehe aufgrund der enttäuschenden Prognosen für 2023 unter Druck und notiere auf dem niedrigsten Stand seit einem Monat. Ob es der Aktie gelinge, die Unterstützungszone von 55,85 Euro zu verteidigen oder zu durchbrechen, könnte für die weiteren Aussichten entscheidend sein (Quelle: xStation5 von XTB).



Airbus (ISIN NL0000235190 / WKN 938914) rechne damit, dass Pazifikstaaten wie Australien, Neuseeland und ihre Nachbarn in den nächsten zwei Jahrzehnten 920 Flugzeuge ausliefern würden, davon 750 Single-Aisle-Jets. Airbus gehe davon aus, dass die Hälfte der neuen Flugzeuge als Ersatz für ältere Modelle dienen werde, während die andere Hälfte für das Wachstum (Erweiterung der Flotte) verwendet werde.



Empfehlungen:



- Berenberg stufe adidas auf "kaufen" hoch. Das Kursziel werde auf 180 Euro gesetzt.

- Commerzbank werde von der DZ BANK auf "kaufen" hochgestuft. Das Kursziel werde auf 12,70 Euro gesetzt.



Bewertungen:



- Fresenius SE (ISIN DE0005785604 / WKN 578560) werde von Moody's mit "Baa-" bewertet, der Ausblick bleibe "stabil".

- Fresenius SE von Fitch mit "BBB-" bestätigt, Ausblick weiterhin negativ. (28.02.2023/ac/a/m)







Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Die europäischen Indices notieren am Dienstag wenig verändert, nachdem sie am Montag deutliche Gewinne verbuchen konnten, so die Experten von XTB.Der deutsche Leitindex und der italienische FTSE MIB würden unverändert notieren, der französische CAC40 und der britische FTSE 100 würden leicht nachgeben, während der spanische IBEX und der polnische WIG20 etwas höher notieren würden. Nach den unerwartet hohen französischen und spanischen VPI-Werten seien die Aktien heute unter Druck geraten. Ein Großteil dieser Verluste sei jedoch bereits wieder aufgeholt worden.Der deutsche Leitindex DAX habe zum Ende der Vorwoche einen Rückschlag hinnehmen müssen und sei bis auf die Unterstützungszone von 15.200 Punkten zurückgefallen. Zu Beginn dieser Woche habe sich das Blatt jedoch gewendet, und die europäischen Indices hätten am Montag solide Gewinne verbuchen können.Den Bullen sei es gelungen, den oben erwähnten Bereich von 15.200 Punkten zu verteidigen und einen Großteil der Freitagsverluste gestern wieder aufzuholen. Doch selbst ein Durchbruch unter 15.200 Punkte würde die Aussichten nicht unmittelbar nachteilig beeinflussen. Aus technischer Sicht wäre ein Durchbruch unter den Bereich von 14.780 Punkten, der die untere Grenze der Overbalance-Struktur markiere, für eine Trendumkehr erforderlich. Bayer habe heute Morgen, noch vor der Eröffnung der europäischen Sitzung, die Ergebnisse für das vierte Quartal 2022 veröffentlicht. Das Unternehmen habe einen Umsatz von 12,00 Milliarden Euro (Erwartung 12,04 Milliarden Euro) und ein bereinigtes EPS von 1,35 Euro (Erwartung 1,20 Euro) gemeldet. Das bereinigte EBITDA habe 2,46 Milliarden Euro (Erwartung 2,38 Milliarden Euro) erreicht. Die Dividende je Aktie sei mit 2,40 Euro angekündigt worden.