Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Der deutsche Leitindex DAX befindet sich seit gut drei Wochen in einer Schiebezone um 14.500 Punkte, so die Analysten der Helaba.Noch stehe der DMI im Kauf, der ADX aber steige nicht weiter an und MACD und Stochastik seien bereits unter ihre Signallinien gesunken. Dies mahne zur Vorsicht und etwaige Kurskorrekturen sollten nicht überraschen, zumal seit dem Tief im September (11.862) ein ordentliches Plus zu Buche stehe. Eine erste Unterstützung finde sich am Tief bei 14.327 und unterhalb von 14.300 komme die 21-Tagelinie ins Spiel. Ein erneuter Anstieg hätte jenseits von 14.584 Raum bis 14.709. (06.12.2022/ac/a/m)