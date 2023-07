Die US-Börsen hätten am Donnerstag weiter an Fahrt gewonnen. Der technologielastige Auswahlindex NASDAQ 100 (ISIN: US6311011026, WKN: A0AE1X) habe um 1,73 Prozent auf 15.571,98 Punkte angezogen und das Niveau von Januar 2022 erreicht. Der New Yorker Leitindex Dow Jones Industrial (ISIN: US2605661048, WKN: 969420) habe um 0,14 Prozent auf 34.395,14 Punkte zugelegt.



In Asien hätten die Aktienmärkte am Freitag mit Rückenwind der US-Börsen weiter zugelegt. Die sich abschwächende Inflation in den USA treibe die Märkte weiter an. Der Schwung habe aber nachgelassen. In Tokio sei der japanische Leitindex Nikkei 225 (ISIN: JP9010C00002, WKN: A1RRF6) im späten Handel um 0,1 Prozent gestiegen. Der CSI 300, der die Aktienkurse der größten Unternehmen an den Börsen Shanghai und Shenzen abbilde, habe um 0,2 Prozent zugelegt und der Hang-Seng-Index (ISIN: HK0000004322, WKN: 145733) der chinesischen Sonderverwaltungszone Hongkong habe 0,4 Prozent gewonnen.



Neben den US-Banken dürfte am heutigen Handelstag nach der Gewinnwarnung in dieser Woche weiter BASF (ISIN: DE000BASF111, WKN: BASF11, Ticker-Symbol: BAS, NASDAQ OTC-Symbol: BFFAF) im Fokus stehen. Zudem finde bei Fresenius (ISIN: DE0005785604, WKN: 578560, Ticker-Symbol: FRE, NASDAQ OTC-Symbol: FSNUF) eine außerordentliche Hauptversammlung statt. FMC (ISIN: DE0005785802, WKN: 578580, Ticker-Symbol: FME, NASDAQ OTC-Symbol: FMCQF)-Aktionäre würden über eine neue Rechtsform entscheiden. Der Volkswagen-Konzern (ISIN: DE0007664039, WKN: 766403, Ticker-Symbol: VOW3, NASDAQ OTC-Symbol: VLKPF) gebe seine Auslieferungszahlen für Juni bekannt. Für Bewegung sollten wieder einige Analystenkommentare sorgen. J.P. Morgan habe das Kursziel für RWE (ISIN: DE0007037129, WKN: 703712, Ticker-Symbol: RWE, NASDAQ OTC-Symbol: RWNFF) erhöht und die Aktie auf "positive catalyst watch" gesetzt. HSBC habe Bayer (ISIN: DE000BAY0017, WKN: BAY001, Ticker-Symbol: BAYN, NASDAQ OTC-Symbol: BAYZF) neu in die Bewertung aufgenommen und vergebe "reduce" mit einem Kursziel von 45 Euro. Merck KGaA (ISIN: DE0006599905, WKN: 659990, Ticker-Symbol: MRK, NASDAQ OTC-Symbol: MKGAF) erhalte hingegen eine Kaufempfehlung von HSBC. Brenntag (ISIN: DE000A1DAHH0, WKN: A1DAHH, Ticker-Symbol: BNR, NASDAQ OTC-Symbol: BNTGF) dürfte nach einer Abstufung durch J.P. Morgan mit einem deutlichen Minus in den Handelstag starten.



(Mit Material von dpa-AFX) (14.07.2023/ac/a/m)





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Nach einer Gewinnstrecke von fünf Tagen lassen es die Anleger am Freitag beim DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) gemächlicher angehen, so Marion Schlegel vom Online-Anlegermagazin "Der Aktionär".Fast vier Prozent habe der Leitindex in den vergangenen Tagen zugelegt und die Rückkehr über die 16.000 Punkte geschafft, am heutigen Freitag zeichne sich nun aber eine wenig veränderte Eröffnung ab.