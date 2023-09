Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Da der Kalender der makroökonomischen Veröffentlichungen heute außerordentlich dürftig ist - der deutsche Index der wirtschaftlichen Einschätzung (ZEW) ist die einzige wichtige Veröffentlichung heute -, könnte es bei DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900)-Kontrakten zu einer höheren Volatilität kommen, so die Experten von XTB.Zweifellos könnte nicht nur der ZEW, sondern auch die morgige EZB-Entscheidung ein wichtiger Punkt und Katalysator für Volatilität sein, was sich möglicherweise auf die Positionierung der Händler und die Anlegerstimmung auswirken werde. Da es um die deutsche Industrie bereits sehr schlecht bestellt sei (PMI über 40 Punkte) und sich die Straffung der EZB allmählich auf die Nachfrage auszuwirken beginne (angesichts der verzögernden Wirkung der Zinssätze), scheine die Angst vor einer längeren Rezession auf dem alten Kontinent real zu sein. Die Frage, die sich die Anleger heute stellen würden, sei daher, inwieweit sich dieses Rezessionsrisiko derzeit in den Aktienbewertungen niederschlage. Seit Jahresbeginn habe der DAX fast 12% zugelegt und sich seit dem Tiefpunkt im Herbst um mehr als 30% erholt. Allerdings sei oberhalb von 16.000 Punkten ein sehr starkes Angebot aktiv geworden, nachdem der Leitindex Rekordstände erreicht habe, und seither hätten die Bären allmählich die Kontrolle übernommen.Auf der technischen Seite würden sich die DAX-Kontrakte an einem interessanten Punkt befinden, "gefährlich nahe" am SMA200-Durchschnitt, dem 23,6-Fibonacci-Retracement der Aufwärtswelle vom Herbst 2022, den diesjährigen Tiefstständen vom März und der Trendlinie - alle vier würden um 15.500 Punkte verlaufen. Ein Rückgang unter dieses Niveau könnte den Bären den Weg zu 15.000 Punkten und den Niveaus des 38,2-Fibonacci-Retracements von 2022 öffnen. Ein schwächer als prognostiziert ausgefallener ZEW-Index könnte die Anleger hinsichtlich des Zusammenbruchs der deutschen Wirtschaft beruhigen und die Risikobereitschaft im Vorfeld der bevorstehenden Herbst-Winter-Saison dämpfen. (12.09.2023/ac/a/m)