Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Der DAX konnte ein neues Hoch bei 15.298 verbuchen und schloss den Handelstag im Vorfeld der Zinsentscheidung der FED mit einem Plus von 0,2%, so die Analysten der Helaba.Die Indikationen im frühen Future-Handel würden auf eine freundliche Eröffnung schließen lassen. Auf technischer Seite sei hervorzuheben, dass noch kein grünes Licht gegeben werden könne, denn MACD und DMI stünden auf Verkauf, auch wenn sich die Situation aufzuhellen begonnen habe.So würden RSI und Stochastik steigen, lägen aber in der neutralen Zone. Allerdings sei der Versuch, das 61,8%-Retracement des jüngsten Kursrutsches zu überwinden, gestern nicht von Erfolg gekrönt gewesen, ein Sprung darüber erscheine mit der Eröffnung aber möglich. Die nächsten Widerstände würden sich um 15.500 Punkte zeigen, Unterstützungen würden die Analysten um 15.155 sowie bei 15.000 lokalisieren. (23.03.2023/ac/a/m)