Der Dow Jones habe in der vergangenen Woche Kursgewinne von 1,3% erzielt. Er habe bei 39.132 Punkten und damit erstmals über der 39.000 Punkte Marke geschlossen. S&P 500 (ISIN US78378X1072 / WKN A0AET0) (+1,7%) und NASDAQ Composite (ISIN XC0009694271 / WKN 969427) (+1,4%) hätten ebenfalls deutliche Kursgewinne erzielt, lediglich Small Caps hätten konsolidiert. Der Russell 2000 habe 0,8% auf Wochensicht verloren. Alle elf Sektoren des S&P 500 hätten Kursgewinne erzielt, angeführt von nichtzyklischem Konsum (+2,1%). Hier hätten gute Quartalszahlen des Dow Jones Wertes Walmart (ISIN US9311421039 / WKN 860853) und Technologie (+2,0%) geholfen.



Die Woche sei an sich unspektakulär gewesen, lediglich der Donnerstag habe nach über den Erwartungen liegenden Quartalszahlen von NVIDIA (ISIN US67066G1040 / WKN 918422) für einen deutlichen Kursanstieg der Indices gesorgt. Heute werde zudem die Dow Jones Komponente Walgreens durch Amazon (ISIN US0231351067 / WKN 906866) ersetzt. Technisch gesehen habe der Dow Jones dank des robusten Kursanstiegs vergangenen Donnerstag seinen flacheren Aufwärtstrend zurückerobert, der sich aus dem Tief Ende Oktober 2023 und der Konsolidierungsphase von Mitte Februar ableiten lasse.



Erst wenn er diesen (aktuelle untere Begrenzung bei 38.750 Punkten) nach unten durchbrechen würde, wäre es ein negatives Zeichen. Die Analysten würden es aktuell jedoch für eher wahrscheinlich halten, dass der Dow Jones diesen Trendkanal nach unten durchbrechen werde. Die Gründe hierfür seien einfach, die US-Indices würden aktuell eine Stärke widerspiegeln in Form von größeren Kursgewinnen, die so vom breiten Markt nicht bestätigt würden.



Unter der Oberfläche würden die US-Indices eher ein distributives Verhalten zeigen, negative Divergenzen seien die Folge davon und würden aus Sicht der Analysten eine anstehende Konsolidierungsphase signalisieren. Der Dow Jones sei nach dem Kursanstieg vergangenen Donnerstag an der oberen Begrenzung des Trendkanals angekommen, der sich aus den Verlaufshochs der letzten Monate ableiten lasse. Die Analysten würden es für unwahrscheinlich halten, dass er dieses Level ohne vorherige Konsolidierung angesichts zusehends überhitzter Indikatoren überwinden könne. Deshalb würden die Analysten das Aufwärtspotenzial in dieser Woche für begrenzt halten und nicht viel Luft für weitere Kursgewinne sehen.



Weitere Unterstützungen würden die Analysten bei der 38-Tage-Linie sehen, die aktuell bei 38.205 Punkten verlaufe. Die Konsolidierungsphase von Mitte Dezember bis Mitte Januar verlaufe mit 37.754/37.476 Punkten nur knapp darunter, gefolgt vom Allzeithoch von Anfang 2022 bei 36.954 Punkten. Die Analysten würden dazu raten, die Rally auf dem aktuellen Niveau nicht zu jagen und eine sich entwickelnde größere Konsolidierung in der Entstehungsphase sehen.



Nachdem am Donnerstag der Bund-Future im Tief die 131,78%-Punkte verzeichnet habe, sei es am Freitag nach Äußerungen von EZB-Präsidentin Lagarde deutlich aufwärts gegangen. Sie habe die Daten zur Lohnentwicklung im Euroraum als ermutigend bezeichnet. Jedoch seien weitere Daten notwendig, um sichergehen zu können, dass die Inflationsentwicklung auf dem richtigen Weg sei. Der Bund-Future sei daraufhin deutlich angestiegen.



Aktuell notiere er bei 133,38%-Punkten und notiere damit etwas höher als in der Vorwoche. Die Renditen bei 10-jährigen Bundesanleihen würden dementsprechend um knapp 8 Basispunkte auf 2,36% fallen. Solange der weitere Inflationstrend nicht klar sei, werde die Volatilität an den Rentenmärkten hoch bleiben.



Mit den erreichten Allzeithochs an einigen Märkten möge es manchen mulmig werden. Doch liege mit dem Übertreffen der alten Hochs auch ein positives markttechnisches Signal vor, das durch den fundamentalen Trend durchaus gestützt werde. Insofern könnte die Rekordfahrt zunächst weiter gehen, bevor eine sicherlich notwendige Konsolidierung in Gang komme. (26.02.2024/ac/a/m)





Augsburg (www.aktiencheck.de) - Der DAX eilt von einem Allzeithoch zum nächsten, so die Analysten der Fürst Fugger Privatbank.Mit 17.443 Punkten sei zwischenzeitlich ein neues Hoch gelungen, bevor leichte Abgaben eingesetzt hätten und der DAX mit 17.419 Punkten am Freitag aus dem Handel gegangen sei. Auf den ersten Blick erscheine die Rally am deutschen Aktienmarkt überraschend, da Deutschland mittlerweile in einer Rezession stecke. Aber die im DAX enthaltenen Titel seien nicht unbedingt von der Binnenkonjunktur abhängig, sondern würden vom Export profitieren.Zudem sorge der KI-Hype in den USA auch hier für steigende Kurse, wenngleich es in Europa bzw. Deutschland nur wenige Unternehmen gebe, die in diesem Markt als Wettbewerber mitspielen könnten. Und nicht zuletzt würden die Aktien von einer überraschend guten US-Quartalsberichtssaison profitieren.Mittlerweile hätten über 90% der Unternehmen berichtet. Die Gewinnüberraschungen hätten mit 7,5% deutlich über den Erwartungen gelegen, wohingegen die Umsätze mit 1,2% nur knapp die Erwartungen hätten schlagen können. Die Charttechnik sei nicht mehr so positiv wie zu Beginn der letzten Handelswoche. Das genannte Kursziel der Analysten von 17.500 Punkten sei erreicht worden. Die Luft nach oben werde somit dünner. Auf der Unterseite warte ein Gap bei 17.326/17.118 Punkten. Sollte der DAX in die Gap-Lücke fallen, so sei mit dem Schließen der Lücke zu rechnen. Kurse unter 17.022 Punkten könnten schnell bis 16.945 Punkten führen.Aus charttechnischer Sicht bleibe zu resümieren, dass der Aufwärtstrend kräftig voranschreite und die gängigen Momentum-Indikatoren in deutlich überkaufte Bereiche katapultiert worden seien, die sich in der Vergangenheit oft mit einer Trendumkehr hätten assoziieren lassen. Auf der Unterseite sollte die ehemalige Widerstandszone bei 4.750 Punkten bei einem Rückgang eine charttechnisch fundierte Unterstützungszone bieten. In der sich dem Ende zuneigenden Berichtssaison würden in dieser Handelswoche unter anderem Munich Re (ISIN DE0008430026 / WKN 843002), Anheuser-Busch (ISIN BE0974293251 / WKN A2ASUV), PUMA (ISIN DE0006969603 / WKN 696960), Straumann (ISIN CH1175448666 / WKN A3DHHH), Holcim (ISIN CH0012214059 / WKN 869898), Covestro (ISIN DE0006062144 / WKN 606214), Veolia (ISIN FR0000124141 / WKN 501451), Pearson (ISIN GB0006776081 / WKN 858266) und Daimler Truck (ISIN DE000DTR0CK8 / WKN DTR0CK) berichten. Die Veröffentlichung der vorläufigen Inflationszahlen am Donnerstag werde von den Marktteilnehmern ebenfalls mit Spannung erwartet.