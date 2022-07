Die BASF SE (ISIN: DE000BASF111, WKN: BASF11, Ticker-Symbol: BAS, NASDAQ OTC-Symbol: BFFAF) habe für das zweite Quartal 2022 besser als prognostizierte Ergebnisse gemeldet. Das Quartalsergebnis vor Zinsen, Steuern und Sondereinflüssen habe mit 2,34 Milliarden Euro leicht unter den 2,36 Milliarden Euro des Vorjahres gelegen. Die detaillierten Ergebnisse des Unternehmens würden am 27. Juli veröffentlicht. Die Prognose für das Gesamtjahr solle unverändert bleiben. Die Aktien des Unternehmens würden derzeit aufgrund von Unsicherheit und Gasproblemen in Deutschland, einem starken US-Dollar und hohen Rohstoffpreisen um mehr als 2,5% im Minus notieren. Laut Morgan Stanley werde sich der Bericht durch das negative Makroumfeld möglicherweise nicht in einem erhöhten Anlegerinteresse niederschlagen.



Einschätzungen von Analysten:



- Barclays habe die Deutsche Bank (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB) mit "neutral" bewertet und das Kursziel bei 12 Euro behalten.



- Jefferies habe an seiner Kaufempfehlung für die Aktie der Allianz SE (ISIN: DE0008404005, WKN: 840400, Ticker-Symbol: ALV, NASDAQ OTC-Symbol: ALIZF) festgehalten. Das Kursziel sei bei 240 Euro geblieben.



- Jefferies bleibe bei der Kaufempfehlung für die Aktie der HelloFresh SE (ISIN: DE000A161408, WKN: A16140, Ticker-Symbol: HFG). Das Kursziel sei von 81 auf 66 Euro gesenkt worden.



- JP Morgan habe an der Kaufempfehlung für die Aktie der BASF SE festgehalten. Das Kursziel sei von 74 auf 55 Euro gesenkt worden. (12.07.2022/ac/a/m)







Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Die heutige Sitzung in Europa bringt eine Fortsetzung der sich verschlechternden Stimmung der meisten Aktienindices, so die Experten von XTB.Der deutsche DAX (ISIN DE0008469008/ WKN 846900) verliere derzeit fast 0,7%, der französische CAC 40 (ISIN FR0003500008/ WKN: 9694000) 16% und der polnische WIG 20 (ISIN PL99999999871/ WKN: 969729) 1,22%. Die Aufmerksamkeit der Anleger richte sich heute auf den Index des ZEW-Instituts, der einen Rückgang der Stimmung gegenüber der deutschen Wirtschaft angezeigt habe.Der Index zur aktuellen Lage sei von -27,6 auf -45,8 Punkte gefallen, während der Markt mit -34,5 Punkten gerechnet habe. Auch der Teilindex zu den Erwartungen sei mit -53,8 Punkten hinter den Erwartungen zurückgeblieben (Erwartung -40,5 Punkte/Vorwert: -28,0 Punkte). Insgesamt sei der Bericht pessimistisch und deute auf eine Verschlechterung der Stimmung in Deutschland hin. Einer der Hauptfaktoren für die aufkommende Unsicherheit seien die Energiesituation des Landes, die prognostizierten EZB-Anhebungen und die Straffung in China.