Mercedes Benz (ISIN DE0007100000 / WKN 710000) habe mit stark gestiegenem Absatz den operativen Gewinn in Q3 sprunghaft gesteigert. Von Juli bis September habe der Konzern vor Zinsen und Steuern 5,2 Mrd. EUR verdient - das seien 83% mehr als im Vorjahreszeitraum gewesen, als der Chipmangel die Auslieferungen gebremst habe, wie der Autobauer mitgeteilt habe. Der Gewinn habe die Erwartungen am Finanzmarkt übertroffen. Der Umsatz habe um 19% auf 37,7 Mrd. EUR zugelegt.



VW (ISIN DE0007664039 / WKN 766403) drücke beim Wechsel in die Elektromobilität aufs Tempo und wolle in Europa spätestens ab 2033 nur noch rein batteriegetriebene Autos bauen.



Symrise habe erneut seine Jahresziele angehoben. Nach der "starken Geschäftsentwicklung" der ersten neun Monate peile der Vorstand 2022 ein organisches Umsatzwachstum von mehr als 10% an statt der bisher in Aussicht gestellten mehr als 7%. In den ersten neun Monaten hätten die Erlöse organisch um 11,3% zugelegt. Unter Berücksichtigung von Übernahmen, Verkäufen und Wechselkurseffekten sei der Umsatz um 26% auf rund 3,5 Mrd. EUR gestiegen.



Der Euro habe sich knapp über der Parität zum USD stabilisiert. Grund dafür: die Schwäche des Greenback.



Der Ölpreis habe etwas kräftiger gesprudelt: Einerseits seien die Lagerbestände in den USA Insidern zufolge stärker als erwartet gestiegen, was auf den Preis gedrückt habe - andererseits hätten die Angebotsknappheit nach den OPEC-Kürzungen sowie der schwache Dollar die Notierungen nach oben getrieben. (27.10.2022/ac/a/m)







Hannover (www.aktiencheck.de) - Durch gute Unternehmenszahlen getrieben stieg der DAX auf über 13.100 Punkte, so die Analysten der Nord LB.Anleger scheinen auf eine baldige wirtschaftliche Erholung in der Eurozone zu hoffen. Überraschenderweise hätten die negativen News der US-Techwerte den Markt nicht nach unten gezogen. Der DAX sei um +1,09%, der MDAX um +1,70% und der TecDAX um +1,17% gestiegen.An der Wall Street sei es gestern überwiegend bergab gegangen. Gewinnrückgänge von Microsoft und der Google-Mutter Alphabet hätten die Technologiewerte an den US-Börsen schwer belastet. Der Dow (ISIN US260566104/ WKN 969420) sei um +0,01% geklettert. Der S&P 500 sei um -0,74% und der NASDAQ Comp. ( ISIN XC0009694271 WKN 969427 ) um -2,04% gesunken. Deutschen Bank die Schwäche im Investmentbanking aufgefangen. Unter dem Strich habe das Geldhaus einen Gewinn von 1,1 Mrd. EUR, 475% mehr als im Vorjahreszeitraum erwirtschaftet, wie das größte deutsche Geldhaus mitgeteilt habe. Analysten hätten nur mit einem Nettogewinn von 835 Mio. EUR gerechnet.