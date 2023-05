In Europa erwarte die Anleger am Donnerstag eine prall gefüllte Tagesagenda mit Quartalsberichten und Wirtschaftsdaten. Höhepunkt sei aber die Leitzinsentscheidung der Europäischen Zentralbank am frühen Nachmittag. Als sicher gelte, dass die EZB erneut an der Zinsschraube drehe. Die Spannung sei jedoch groß, ob um 0,25 oder gar nochmals um 0,5 Prozentpunkte.



Im Fokus der Anleger stünden heute die Quartalszahlen einiger DAX-Konzerne. So würden etwa BMW (ISIN: DE0005190003, WKN: 519000, Ticker-Symbol: BMW, NASDAQ OTC-Symbol: BAMXF), Volkswagen (ISIN: DE0007664039, WKN: 766403, Ticker-Symbol: VOW3, NASDAQ OTC-Symbol: VLKPF), Vonovia (ISIN: DE000A1ML7J1, WKN: A1ML7J, Ticker-Symbol: ANN, NASDAQ OTC-Symbol: DAIMF) und Zalando (ISIN: DE000ZAL1111, WKN: ZAL111, Ticker-Symbol: ZAL) ihre Ergebnisse für die ersten drei Monate des laufenden Jahres vorlegen.



Der Modehändler Zalando habe seine Verluste im ersten Jahresvierteltrotz hoher Inflation und eines wirtschaftlich schwierigen Umfelds deutlich verringern können. Die Nachfrage der Kunden sei robust gewesen, dazu seien die Kosten pro Bestellung dank größerer Warenkörbe gesunken. Außerdem wachse das Geschäft mit Partnern, die mehr Produkte auf der Plattform verkauft hätten. Der bereinigte Verlust vor Zinsen und Steuern (EBIT) sei innerhalb eines Jahres von 51,8 Millionen Euro auf 0,7 Millionen Euro gesunken. Unterm Strich sei noch ein Verlust von 38,5 Millionen Euro nach 61,3 Millionen Euro im Vorjahreszeitraum geblieben. Das Bruttowarenvolumen (GMV) sei im ersten Quartal um 2,8 Prozent auf gut 3,2 Milliarden Euro gestiegen. Der Umsatz habe um 2,3 Prozent auf knapp 2,3 Milliarden Euro zugelegt.



Indes habe Deutschlands größter Wohnimmobilienkonzern Vonovia im ersten Quartal einen Milliardenverlust erlitten. Unter dem Strich sei wegen einer Abwertung des Immobilienportfolios ein Verlust von knapp 2,1 Milliarden Euro angefallen. Im Vorjahreszeitraum habe Vonovia einen Gewinn von 58,3 Millionen Euro ausgewiesen. Der Wert des Vermietungsportfolios habe Ende März bei rund 91,2 Milliarden Euro gelegen, habe es geheißen. Ende 2022 seien die Immobilien noch mit 94,7 Milliarden Euro bewertet worden.



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Der tags zuvor stabilisierte DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) dürfte am Donnerstag zunächst wieder etwas nachgeben, so Thorsten Küfner vom Online-Anlegermagazin "Der Aktionär".Der Broker IG habe den deutschen Leitindex rund zweieinhalb Stunden vor dem Xetra-Start gut 0,2 Prozent tiefer auf 15 790 Punkte taxiert.Am Vorabend habe die US-Notenbank ihren Leitzins zum zehnten Mal in Folge erhöht und den weiteren geldpolitischen Kurs offen gelassen. In ihrer Erklärung zum Zinsentscheid hätten die Währungshüter zwar eine wichtige Passage gestrichen, wonach weitere Zinsanhebungen zu erwarten seien. Allerdings seien zusätzliche Erhöhungen auch nicht explizit ausgeschlossen worden. Am US-Aktienmarkt habe es letztlich mit einem Schluss am Tagestief neuerliche Verluste gegeben.