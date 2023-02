Zins- und Konjunktursorgen würden die US-Aktienmärkte weiter belasten. Die wichtigsten Indizes hätten sich zwar am Donnerstag zunächst etwas von ihren Vortagesverlusten erholt, doch im weiteren Handelsverlauf habe die Anleger wieder der Mut verlassen. Denn einmal mehr habe ein Notenbank-Vertreter auf die Notwendigkeit zusätzlicher Zinserhöhungen im Kampf gegen die hohe Inflation hingewiesen. Der Leitindex Dow Jones Industrial (ISIN: US2605661048, WKN: 969420) habe am Ende 0,73 Prozent auf 33.699,88 Punkte verloren. Für den marktbreiten S&P 500 (ISIN: US78378X1072, WKN: A0AET0) sei es um 0,88 Prozent auf 4.081,50 Punkte nach unten gegangen. Der technologielastige NASDAQ 100 (ISIN: US6311011026, WKN: A0AE1X) sei um 0,91 Prozent auf 12.381,17 Punkte gefallen.



Die wichtigsten Aktienmärkte in Asien hätten am Freitag überwiegend nachgegeben. Die Aussicht auf weiter steigende Leitzinsen in den USA habe die Stimmung der Anleger gedämpft. In Tokio habe der Nikkei 225 (ISIN: JP9010C00002, WKN: A1RRF6) mit einem Plus von 0,3 Prozent etwas höher geschlossen. Verluste von 0,8 Prozent habe hingegen zuletzt der CSI-Index mit den 300 wichtigsten Werten der Börsen Shanghai und Shenzhen verzeichnet. Der Hongkonger Hang-Seng-Index (ISIN: HK0000004322, WKN: 145733) habe 1,9 Prozent eingebüßt.



Im Fokus dürften zum Wochenschluss einige Unternehmen stehen, die am Donnerstagabend ihre Zahlen präsentiert habe - darunter adidas (ISIN: DE000A1EWWW0, WKN: A1EWWW, Ticker-Symbol: ADS, NASDAQ OTC-Symbol: ADDDF) und PayPal (ISIN: US70450Y1038, WKN: A14R7U, Ticker-Symbol: 2PP, NASDAQ-Symbol: PYPLV). Am heutigen Freitag berichte unter anderem Carl Zeiss Meditec (ISIN: DE0005313704, WKN: 531370, Ticker-Symbol: AFX, NASDAQ OTC-Symbol: CZMWF) über die Entwicklung im abgelaufenen Quartal. Bei Siemens (ISIN: DE0007236101, WKN: 723610, Ticker-Symbol: SIE, NASDAQ OTC-Symbol: SMAWF) sollten Anleger beachten, dass die Aktie heute ex Dividende in Höhe von 4,25 Euro gehandelt werde. Auf der Konjunkturseite stehe am Nachmittag die Veröffentlichung des Stimmungsindex der Universität von Michigan auf dem Programm.



(Mit Material von dpa-AFX) (10.02.2023/ac/a/m)





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Der DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) dürfte am Freitag zunächst weiter von seinem Vortageshoch seit einem Jahr zurückkommen, so Marion Schlegel vom Online-Anlegermagazin "Der Aktionär".Der Broker IG taxiere den deutschen Leitindex gut zweieinhalb Stunden vor dem Xetra-Handel 0,9 Prozent tiefer auf 15.383 Punkte. Am Donnerstagvormittag sei der DAX noch bis auf 15.658 Punkte gestiegen, dann seien die Kursgewinne bereits zusammengeschmolzen.