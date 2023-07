Auf Unternehmensseite sei es weiter ruhig, was Termine angehe. Hier falle der Blick auf die Quartalszahlen von CropEnergies AG (ISIN: DE000A0LAUP1, WKN: A0LAUP, Ticker-Symbol: CE2) und GRENKE AG (ISIN: DE000A161N30, WKN: A161N3, Ticker-Symbol: GLJ, NASDAQ OTC-Symbol: GKSGF). Im Fokus stehe weiter Covestro (ISIN: DE0006062144, WKN: 606214, Ticker-Symbol: 1COV), nachdem Abu Dhabi und der Öl- und Gaskonzern OMV (ISIN: AT0000743059, WKN: 874341, Ticker-Symbol: OMV, Wiener Börse-Symbol: OMV) aus Österreich Kreisen zufolge die Zusammenlegung der beiden Unternehmen Borouge und Borealis erwägen würden. Durch eine Fusion könnte ein Chemie- und Kunststoffkonzern mit einem Marktwert von mehr als 30 Milliarden US-Dollar entstehen, habe die Nachrichtenagentur Bloomberg am Dienstag unter Berufung auf mit der Sache vertrauten Personen berichtet.



Im Blickfeld stehe zudem Evotec (ISIN: DE0005664809, WKN: 566480, Ticker-Symbol: EVT, NASDAQ OTC-Symbol: EVOTF). Die US-Tochter des Unternehmens erhalte einen zweiten Auftrag vom US-amerikanischen Verteidigungsministerium. Die Aktie von SAP (ISIN: DE0007164600, WKN: 716460, Ticker-Symbol: SAP, NASDAQ OTC-Symbol: SAPGF) könnte eine Kurszielerhöhung der UBS unterstützen. Das Kursziel sei von 130 auf 140 Euro angehoben worden. Continental (ISIN: DE0005439004, WKN: 543900, Ticker-Symbol: CON, NASDAQ OTC-Symbol: CTTAF) könnte von einer Aufstufung durch Exane BNP profitieren.



An den asiatischen Börsen sei es am Mittwoch weiter etwas nach unten gegangen. In Tokio habe der japanische Leitindex Nikkei 225 (ISIN: JP9010C00002, WKN: A1RRF6) unter anderem wegen fehlender Impulse aus den USA, wo der Handel am Dienstag wegen eines Feiertags geruht habe, im späten Handel ein halbes Prozent eingebüßt. Auch in China und Hongkong sei es nach unten gegangen. Der chinesische CSI 300, der die Aktienkurse der größten Unternehmen an den Börsen Shanghai und Shenzen abbilde, habe zuletzt 0,7 Prozent verloren. Der Hang-Seng-Index der chinesischen Sonderverwaltungszone Hongkong sei um rund 1,4 Prozent abgerutscht.



(Mit Material von dpa-AFX) (05.07.2023/ac/a/m)





Der DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) dürfte zur Wochenmitte zunächst weiter abbröckeln. Der Broker IG taxiere den deutschen Leitindex rund zweieinhalb Stunden vor dem Xetra-Start 0,2 Prozent tiefer auf 16.015 Punkte. Ohne Impulse der feiertagsbedingt geschlossenen Wall Street fehle es vor der Berichtssaison an frischem Schwung. Asiens Börsen würden am Morgen schwächer tendieren.