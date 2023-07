Der Markt müsse sich auf für längere Zeit steigende Zinsen einstellen. In den Zinsfutures werde aktuell eine kleine Anhebung um 0,25 Prozentpunkte Ende Juli mit einer Wahrscheinlichkeit von 85 Prozent eingepreist, heiße es im Marktkommentar der Commerzbank. Insgesamt sei für 2023 ein Plus von 0,29 Prozentpunkten in den Kursen. Bei der Credit Suisse rechne man nicht vor Juni 2024 mit wieder sinkenden Zinsen.



Hintergrund: Weiter steigende Zinsen würden zu verschärften Kreditkonditionen von Banken und zu einer rückläufigen Kreditnachfrage führen. Das wiederum schwäche das Wirtschaftswachstum und die Beschäftigung. Vor diesem Hintergrund dürfte neben den anstehenden Konjunkturdaten vor allem der US-Arbeitsmarktbericht für Juni am morgigen Freitag besonders viel Beachtung finden. Die Arbeitslosigkeit sei niedrig, die Beschäftigung wachse solide und die Löhne steigen deutlich. Für die US-Notenbank sei das eine giftige Mischung, weil die ohnehin hohe Inflation durch den engen Arbeitsmarkt zusätzlich angefacht werde. Entsprechend hoffe die FED seit längerem auf eine Abschwächung. Die ebenfalls viel beachtete US-Inflationsrate für Juni werde am 12. Juli veröffentlicht.



Bereits heute gebe es von den heimischen Unternehmen erste Quartalszahlen.



(Mit Material von dpa-AFX) (06.07.2023/ac/a/m)





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Der DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) dürfte wohl auch am Donnerstag zunächst schwächer tendieren und im Bereich um 15.900 Punkten in den Handel starten, so Michael Schröder vom Online-Anlegermagazin "Der Aktionär".In ihrem am Mittwochabend veröffentlichten Sitzungsprotokoll habe die US-Notenbank nach der Zinspause Mitte Juni weitere Leitzinserhöhungen signalisiert. Zudem werfe der viel beachtete US-Arbeitsmarktbericht für Juni am morgigen Freitag seine Schatten voraus.