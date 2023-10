An den US-Börsen habe am Donnerstag die Erholung vom Vortag einen kleinen Dämpfer bekommen. Es sei den Indizes aber gelungen, die Verluste bis zum Handelsende recht deutlich einzudämmen. So habe der Leitindex Dow Jones Industrial (ISIN: US2605661048, WKN: 969420) mit minus 0,03 Prozent auf 33.119,57 Punkten geschlossen. Der marktbreite S&P 500 (ISIN: US78378X1072, WKN: A0AET0) habe um 0,13 Prozent auf 4.258,19 Punkte nachgegeben. Für den technologielastigen NASDAQ 100 (ISIN: US6311011026, WKN: A0AE1X) sei es um 0,36 Prozent auf 14.723,22 Zähler nach unten gegangen.



Die wichtigsten Aktienmärkte in Asien hätten am Freitag keine einheitliche Richtung eingeschlagen. Vor der Veröffentlichung der US-Arbeitsmarktdaten habe Zurückhaltung das Geschehen geprägt. In Japan sei der Leitindex Nikkei 225 (ISIN: JP9010C00002, WKN: A1RRF6) zuletzt praktisch auf der Stelle getreten. Der Hang-Seng-Index (ISIN: HK0000004322, WKN: 145733) der chinesischen Sonderverwaltungsregion habe im späten Handel hingegen 1,8 Prozent gewonnen. In Festland China seien die Börsen wegen eines Feiertags erneut geschlossen geblieben.



Auf Unternehmensterminseite sei es zum Wochenschluss sehr ruhig. Im Fokus stünden einige Analysteneinschätzungen. Goldman Sachs habe die Kursziele für TotalEnergies (ISIN: FR0000120271, WKN: 850727, Ticker-Symbol: TOTB, Euronext Paris-Symbol: TTE), BP (ISIN: GB0007980591, WKN: 850517, Ticker-Symbol: BPE5, London Stock Exchange-Symbol: BP, NASDAQ OTC-Symbol: BPAQF) und Shell (ISIN: GB00BP6MXD84, WKN: A3C99G, Ticker-Symbol: R6C0, London Stock Exchange-Symbol: SHEL) angehoben. HSBC habe Heidelberg Materials (ISIN: DE0006047004, WKN: 604700, Ticker-Symbol: HEI, NASDAQ OTC-Symbol: HLBZF) von "Hold" auf "Buy" hochgestuft und das Kursziel von 86 Euro erhöht.



Die UBS werde für die Deutsche Telekom (ISIN: DE0005557508, WKN: 555750, Ticker-Symbol: DTE, NASDAQ OTC-Symbol: DTEGF) optimistischer und erhöhe das Kursziel auf 26,70 Euro. Bei SMA Solar (ISIN: DE000A0DJ6J9, WKN: A0DJ6J, Ticker-Symbol: S92, Nasdaq OTC-Symbol: SMTGF) hingegen sehe Jefferies trotz des zuletzt starken Quartalsberichts weniger Potenzial. Die Analysten hätten hier das Ziel von 85 auf 68 Euro reduziert. Im Blick würden zudem die Sportartikelhersteller PUMA (ISIN: DE0006969603, WKN: 696960, Ticker-Symbol: PUM, NASDAQ OTC-Symbol: PMMAF) und adidas (ISIN: DE000A1EWWW0, WKN: A1EWWW, Ticker-Symbol: ADS, NASDAQ OTC-Symbol: ADDDF) bleiben, die am Donnerstag die größten Verlierer im DAX und MDAX (ISIN: DE0008467416, WKN: 846741) gewesen seien. Hier würden sicht bei Puma Sorgen und das dritte Quartal breitmachen.



(Mit Material von dpa-AFX) (06.10.2023/ac/a/m)





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Zum Ende einer schwachen Börsenwoche dürfte der DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) am Freitag zunächst zulegen, so Marion Schlegel vom Online-Anlegermagazin "Der Aktionär".Der Broker IG taxiere den deutschen Leitindex zweieinhalb Stunden vor dem Xetra-Start 0,4 Prozent höher auf 15.127 Punkte. Auf Wochensicht liege der DAX derzeit zwei Prozent im Minus. Zwischenzeitlich sei er bei anhaltenden Zins- und Konjunktursorgen mit 14.948 Punkten gar auf ein Tief seit März gefallen.An der Wall Street habe sich am Vorabend per saldo nur wenig getan. Hier stehe zum Wochenausklang der große Arbeitsmarktbericht im Fokus. Der offizielle Arbeitsmarktbericht der US-Regierung werde am Freitag veröffentlicht. Er habe für das geldpolitische Vorgehen der US-Notenbank FED besondere Bedeutung. Am Mittwoch hätten überraschend schwache ADP-Jobdaten die Zinsangst etwas gedämpft.