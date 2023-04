An der Wall Street habe sich am Montag ein uneinheitliches Bild gezeigt. Der US-Leitindex Dow Jones Industrial (ISIN: US2605661048, WKN: 969420) habe im Tagesverlauf bei 33.633 Punkten ein neues Mehrwochenhoch erklimmen können. Letztendlich habe er ein Prozent im Plus bei 33.601,15 Zählern geschlossen. Der marktbreite S&P 500 (ISIN: US78378X1072, WKN: A0AET0) habe 0,4 Prozent auf 4.124,51 Punkte zugelegt. Der technologielastige NASDAQ 100 (ISIN: US6311011026, WKN: A0AE1X) habe hingegen seiner starken Entwicklung zuletzt Tribut zollen müssen. Zudem hätten skeptische Aussagen von Morgan Stanley belastet. Er sei mit einem leichten Minus von 0,3 Prozent auf 13.148,35 Punkten aus dem Handel gegangen.



Die asiatischen Börsen würden sich am Dienstagmorgen überwiegend freundlich präsentieren. Der japanische Leitindex Nikkei 225 (ISIN: JP9010C00002, WKN: A1RRF6) sei zuletzt um 0,3 Prozent geklettert. Der CSI-Index mit den 300 wichtigsten Werten der Börsen Shanghai und Shenzhen habe ebenfalls leicht im Plus notiert. Kursgewinne habe es auch Südkorea und Australien gegeben. In der chinesischen Sonderverwaltungsregion Hongkong habe der Hang Seng (ISIN: HK0000004322, WKN: 145733) hingegen 0,8 Prozent verloren.



Auf der Terminseite sei es am heutigen Dienstag recht ruhig. Bei der Credit Suisse (ISIN: DE000CBK1001, WKN: CBK100, Ticker-Symbol: CBK, NASDAQ OTC-Symbol: CRZBF) stehe die Hauptversammlung auf dem Programm. Nordex (ISIN: DE000A0D6554, WKN: A0D655, Ticker-Symbol: NDX1, Nasdaq OTC-Symbol: NRDXF) könne einen weiteren Auftrag aus Litauen verbuchen.



Die Autobauer um Volkswagen (ISIN: DE0007664039, WKN: 766403, Ticker-Symbol: VOW3, NASDAQ OTC-Symbol: VLKPF), BMW (ISIN: DE0005190003, WKN: 519000, Ticker-Symbol: BMW, NASDAQ OTC-Symbol: BAMXF), Mercedes-Benz & Co (ISIN: DE0007100000, WKN: 710000, Ticker-Symbol: MBG, NASDAQ OTC-Symbol: DDAIF) dürften von guten US-Absatzzahlen, Infineon könnte von einer Kurszielerhöhung der UBS profitieren. Bayer (ISIN: DE000BAY0017, WKN: BAY001, Ticker-Symbol: BAYN, NASDAQ OTC-Symbol: BAYZF) dürfte nach einem Gerichtserfolg in den USA im Plus starten. Im Blickfeld würden weiterhin die Ölpreise bleiben. Diese würden am Morgen weiter leicht zulegen. (04.04.2023/ac/a/m)





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Nachdem der DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) am Montag 0,3 Prozent im Minus bei 15.580,92 Punkten aus dem Handel gegangen war, dürfte es am heutigen Dienstag bereits wieder nach oben gehen, so Marion Schlegel vom Online-Anlegermagazin "Der Aktionär".Der Broker IG taxiere den Leitindex gut zwei Stunden vor dem Handelsstart 0,3 Prozent im Plus bei 15.623 Zählern. Damit rücke der DAX wieder näher an das Anfang März bei 15.706 Punkten markierte Allzeithoch heran.