Das Geschehen an den Börsen Chinas bleibe bestimmt von den massiven Corona-Protesten in dem Land und der Reaktion der chinesischen Regierung. In den vergangenen Tagen habe sich noch Hoffnung breit gemacht, Chinas Führung könnte mit einer Lockerung der strikten Corona-Politik reagieren, da diese die Wirtschaft massiv belaste. Mittlerweile habe die chinesische Führung aber ein hartes Durchgreifen bei neuen Unruhen angedroht.



Der CSI-300-Index mit den 300 wichtigsten chinesischen Unternehmen an den Festlandbörsen sei zuletzt um 0,2 Prozent gefallen, während der Hang-Seng-Index (ISIN HK0000004322 / WKN 145733) in der Sonderverwaltungszone Hongkong um 0,2 Prozent gestiegen sei. In Japan habe der Tokioter Leitindex Nikkei 225 (ISIN JP9010C00002 / WKN A1RRF6) um 0,2 Prozent tiefer geschlossen.



Auf Unternehmensseite sei es am heutigen Mittwoch recht ruhig. Bei Novartis (ISIN CH0012005267 / WKN 904278) finde der Investor Day statt, bei Salesforce stehe der Quartalsbericht auf dem Programm. Zudem stehe Horizon Therapeutics im Fokus. Hier würden Übernahmegespräche laufen. Im Blick bleibe zudem BioNTech (ISIN US09075V1026 / WKN A2PSR2). Hier sei zuletzt die Hoffnung gestiegen, dass der Impfstoff der Mainzer und des US-Partners Pfizer (ISIN US7170811035 / WKN 852009) auch in China zur Verfügung gestellt werden könnte. Die Aktien von SAP (ISIN DE0007164600 / WKN 716460) und Software AG (ISIN DE000A2GS401 / WKN A2GS40) könnten am Mittwoch angesichts eines erfreulichen Quartalsberichts des US-Branchenkollegen Workday (ISIN US98138H1014 / WKN A1J39P) in den Blick rücken.



Mit Material von dpa-AFX



Hinweis auf Interessenkonflikte:



Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: BioNTech und Pfizer.



Die Autorin hält unmittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: BioNTech.



Hinweis auf Interessenkonflikte: Aktien von BioNTech befinden sich im AKTIONÄR-Depot. (30.11.2022/ac/a/m)







Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Der DAX dürfte am Mittwoch vor wichtigen Konjunkturdaten wieder einige Punkte zulegen, so Marion Schlegel von "Der Aktionär".Der Broker IG habe den deutschen Leitindex rund zwei Stunden vor Handelsstart ein halbes Prozent höher auf 14.422 Punkte taxiert. Er würde damit wieder einen Schritt hin zum bisherigen Hoch seit Juni machen, das er in der Vorwoche mit 14.571 Punkten markiert habe.Der Handelstag sei gefüllt mit zahlreichen Wirtschaftsdaten. Aus den USA würden unter anderem Arbeitsmarktzahlen aus dem Privatsektor erwartet und aus Europa Verbraucherpreisdaten für November. Am Vortag habe die Inflationsentwicklung in Deutschland nach Einschätzung der ING Bank "etwas Erleichterung" gebracht. Die Veröffentlichungen würden als wichtig erachtet für den künftigen geldpolitischen Kurs der Notenbanken.Laut Marktbeobachter Michael Hewson vom Broker CMC Markets dürften sie mit darüber entscheiden, ob die Europäische Zentralbank (EZB) in zwei Wochen den Leitzins um 0,5 oder 0,75 Prozentpunkte anhebt. Was den Zinspfad der US-Notenbank FED betreffe, blicke er am Mittwoch gespannt auf eine Rede des Vorsitzenden Jerome Powell.Der Leitindex Dow Jones Industrial (ISIN US260566104/ WKN 969420) habe dagegen mit 33.852,53 Punkten quasi auf der Stelle getreten. Am Montag habe die Protestwelle in China die Kurse erheblich belastet. Sie habe Sorgen vor einem weiteren wirtschaftlichen Rückschlag und Produktionsunterbrechungen geschürt. Ende vergangener Woche sei der Dow noch auf das höchste Niveau seit April gestiegen. Der marktbreite S&P 500 (ISIN US78378X1072 / WKN A0AET0) habe am Dienstag um 0,16 Prozent auf 3.957,63 Zähler nachgegeben.