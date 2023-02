Für den technologielastigen NASDAQ 100 (ISIN: US6311011026, WKN: A0AE1X) sei es um 1,83 Prozent auf 12.495,38 Punkte nach unten gegangen. Der Dow Jones Industrial (ISIN: US2605661048, WKN: 969420) habe um 0,61 Prozent auf 33.949,01 Punkte nachgegeben.



Die Schwäche der US-Börsen habe am Donnerstag die Märkte in Asien nicht wirklich erreicht. In Tokio sei der Nikkei 225 (ISIN: JP9010C00002, WKN: A1RRF6) nach einigem Hin und Her zwar etwas tiefer aus dem Handel gegangen, die Verluste seien mit einem Abschlag von 0,1 Prozent auf 27.584,35 Punkte aber nur knapp gewesen. Deutliche Gewinne habe es dagegen im chinesischen Raum gegeben, wo sich Tech-Werte besser präsentiert hätten als in den USA: Der CSI-Index mit den 300 wichtigsten Werten der Börsen Shanghai und Shenzhen habe 1,21 Prozent auf 4.125,45 Punkte zugelegt. Der Hongkonger Hang-Seng-Index (ISIN: HK0000004322, WKN: 145733) sei um 1,19 Prozent auf 21.537,15 Punkte gestiegen.



Auf der Terminseite stehe am heutigen Donnerstag eine ganze Reihe von Quartalszahlen auf dem Programm. Es würden unter anderem Toyota Motor (ISIN: JP3633400001, WKN: 853510, Ticker-Symbol: TOM, Tokyo Stock Exchange-Symbol: 7203), KWS Saat (ISIN: DE0007074007, WKN: 707400, Ticker-Symbol: KWS, NASDAQ OTC-Symbol: KNKZF), VERBIO (ISIN: DE000A0JL9W6, WKN: A0JL9W, Ticker-Symbol: VBK), AstraZeneca (ISIN: GB0009895292, WKN: 886455, Ticker-Symbol: ZEG, London Stock Exchange-Symbol: AZN), BAT (ISIN: GB0002875804, WKN: 916018, Ticker-Symbol: BMT, London: BATS, Nasdaq OTC-Symbol: BTAFF), PepsiCo (ISIN: US7134481081, WKN: 851995, Ticker-Symbol: PEP, NASDAQ-Symbol: PEP), Philip Morris (ISIN: US7181721090, WKN: A0NDBJ, Ticker-Symbol: 4I1, NYSE-Symbol: PM), Kellogg (ISIN: US4878361082, WKN: 853265, Ticker-Symbol: KEL, NYSE-Symbol: K), Expedia (ISIN: US30212P3038, WKN: A1JRLJ, Ticker-Symbol: E3X1, NASDAQ-Symbol: EXPE), News Corp (ISIN: US65249B1098, WKN: A1W03Z) und PayPal (ISIN: US70450Y1038, WKN: A14R7U, Ticker-Symbol: 2PP, NASDAQ-Symbol: PYPLV) berichten. Zudem dürften die Zahlen von Siemens (ISIN: DE0007236101, WKN: 723610, Ticker-Symbol: SIE, NASDAQ OTC-Symbol: SMAWF) und Walt Disney (ISIN: US2546871060, WKN: 855686, Ticker-Symbol: WDP, NYSE-Symbol: DIS) im Blickfeld stehen, die am Vorabend veröffentlicht worden seien. Ganz klar im Fokus dürfte zudem die Aktie von Bayer (ISIN: DE000BAY0017, WKN: BAY001, Ticker-Symbol: BAYN, NASDAQ OTC-Symbol: BAYZF) sein. Hier stehe ein Vorstandswechsel unmittelbar bevor.



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Der DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) dürfte am Donnerstag weiter zulegen, so Marion Schlegel vom Online-Anlegermagazin "Der Aktionär".Der Broker IG taxiere den deutschen Leitindex gut zweieinhalb Stunden vor dem Xetra-Handel 0,6 Prozent höher auf 15.507 Punkte und damit in Sichtweite des bisherigen Jahreshochs von 15.520 Punkten. Das Statistische Bundesamt gebe am Morgen eine erste Schätzung, wie sich die Inflation im Januar entwickelt habe.