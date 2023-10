Die asiatischen Börsen seien am Morgen dem positiven Trend an den US-Börsen gefolgt - auch hier habe die Hoffnung im Nahost-Konflikt als Treiber gegolten. Ein Anlagestratege lege seinen Fokus vor allem auf den Iran und eine drohende Versorgungsunterbrechung mit Öl. In Tokio habe der japanische Leitindex Nikkei 225 im späten Handel um knapp ein Prozent zugelegt. Der chinesische CSI 300 habe 0,4 Prozent an Wert gewonnen. In Hongkong habe sich der Hang-Seng-Index zuletzt 0,7 Prozent höher bewegt.



Auf der Unternehmensterminseite stünden am heutigen Dienstag einige Quartalszahlen im Fokus. Es würden unter anderem Johnson & Johnson, Bank of America, Goldman Sachs, Lockheed Martin und Telekom Austria berichten. Zuvor habe bereits Rio Tinto seine Zahlen veröffentlicht. Drägerwerk habe zudem seine Prognose für das Gesamtjahr angehoben. Im Blick stünden nach der Prognosesenkung von Pfizer weiterhin die Aktien von BioNTech. Airbus dürfte von einer Hochstufung durch das Analysehaus Jefferies profitieren. Die Einschätzung laute nun "buy", das Kursziel sei von 130 auf 150 Euro erhöht worden.



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Nach dem ruhigen Wochenstart dürfte der DAX am Dienstag zunächst weiter auf der Stelle treten, so Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär".Der Broker IG taxiere den deutschen Leitindex zweieinhalb Stunden vor dem Xetra-Start rund 3 Punkte tiefer auf 15.235 Punkte. Tags zuvor sei der DAX zunächst bis auf 15.103 Punkte gefallen, habe dann aber mit den US-Börsen ins Plus gedreht.Nach dem europäischen Handelsende habe sich dort aber nicht mehr viel getan. Nach der massiven Verunsicherung im angeheizten Nahost-Konflikt gelte das Prinzip Hoffnung angesichts diplomatischer Bemühungen um Deeskalation.