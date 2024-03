Auf der Terminseite stünden am heutigen Handelstag einige Geschäftszahlen im Fokus. Es würden unter anderem Redcare Pharmacy und Bayer berichten.



Zudem stünden erneut einige Analysteneinschätzungen im Blickpunkt. Die Schweizer Großbank UBS habe das Ziel für Mercedes-Benz von 78 auf 90 Euro angehoben. Jefferies sehe derweil bei Nordex bessere Chancen. Das Kursziel sei hier von 17 auf 19 Euro erhöht worden. Die Société Générale werde hingegen pessimistischer bei der Lufthansa. Sie habe das Ziel von 11,40 auf 9,70 Euro gesenkt. Ebenfalls pessimistischer werde HSBC bei Siemens. HSBC habe die Aktie von "hold" auf "reduce" abgestuft.



In den USA hätten die Börsen am Montag leichte Verluste verzeichnet. Der Dow Jones habe 0,3 Prozent auf 38.989,83 Punkte nachgegeben. Der S&P 500 habe 0,1 Prozent auf 5.130,95 Zähler verloren. Der technologielastige NASDAQ 100 habe am Ende 0,4 Prozent bei 18.226,48 Punkten gelegen.



In Asien hätten sich die Börsen am Dienstag uneinheitlich präsentiert. Während der Hang-Seng-Index in Hongkong aufgrund der Schwäche der Technologiewerte zuletzt rund 2,5 Prozent im Minus gelegen habe, habe es in China Gewinne gegeben. Der CSI 300 mit großen Werten der Handelsplätze in Shanghai und Shenzhen habe zuletzt ein halbes Prozent zugelegt. In Japan habe der Nikkei 225 am Ende 0,03 Prozent nachgegeben, sich damit aber über der Marke von 40.000 Punkten halten können. (05.03.2024/ac/a/m)





FrankfurtKulmbach (www.aktiencheck.de) - Nach sieben Rekordhochs in Folge ist der DAX am Montag ohne neue Rekorde aus dem Handel gegangen, so Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär".Er habe am Ende 0,1 Prozent im Minus bei 17.716,17 Zählern geschlossen. Und auch am heutigen Dienstag dürfte der deutsche Leitindex erst einmal tiefer starten. Der Broker IG taxiere den DAX am Morgen 0,2 Prozent im Minus bei 17.680 Zählern.