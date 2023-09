Auf Unternehmensterminseite stünden heute die Q3-Zahlen von H&M (ISIN: SE0000106270, WKN: 872318, Ticker-Symbol: HMSB, NASDAQ Stockholm-Symbol: HM.B) sowie die Auslieferungszahlen von Volkswagen (ISIN: DE0007664039, WKN: 766403, Ticker-Symbol: VOW3, NASDAQ OTC-Symbol: VLKPF) für August im Fokus. Am Donnerstagabend nach US-Börsenschluss habe bereits Adobe (ISIN: US00724F1012, WKN: 871981, Ticker-Symbol: ADB, NASDAQ-Symbol: ADBE) seine Zahlen veröffentlicht. Nachbörslich sei es hier leicht nach unten gegangen. Ansonsten stünden wieder einige Analystenschätzungen im Blickfeld. Die US-Bank J.P. Morgan habe London Stock Exchange (LSE) (ISIN: GB00B0SWJX34, WKN: A0JEJF, Ticker-Symbol: LS4C, NASDAQ OTC-Symbol: LDNXF, London Domestic-Symbol: LSEG) den Status "Positive Catalyst Watch" verliehen. Goldman Sachs habe MorphoSys AG (ISIN: DE0006632003, WKN: 663200, Ticker-Symbol: MOR, NASDAQ OTC-Symbol: MPSYF) auf "Neutral" hochgestuft und das Kursziel auf 33,50 Euro erhöht. HSBC habe den Tech-Sektor unter die Lupe genommen. Salesforce (ISIN: US79466L3024, WKN: A0B87V, Ticker-Symbol: FOO, NYSE-Symbol: CRM) und Oracle (ISIN: US68389X1054, WKN: 871460, Ticker-Symbol: ORC, NYSE-Symbol: ORCL) hätten ein "Buy"-Rating erhalten, Microsoft (ISIN: US5949181045, WKN: 870747, Ticker-Symbol: MSF, NASDAQ-Symbol: MSFT) stufe das Analystenhaus mit "Hold" ein.



Die Anleger an den US-Börsen hätten am Donnerstag ihre Zurückhaltung abgelegt und bei Aktien zugegriffen. Der Dow Jones Industrial (ISIN: US2605661048, WKN: 969420) sei dabei wieder dicht unter die Marke von 35.000 Punkten geklettert. Im Blick der Anleger hätten zum einen starke Konjunkturdaten aus der weltgrößten Volkswirtschaft gestanden, die Einfluss auf die Zinsentscheidung der US-Notenbank FED in der kommenden Woche haben könnten. Zum anderen habe der Chipdesigner Arm mit dem größten Börsengang des Jahres hohe Aufmerksamkeit auf sich gezogen. Die Aktie habe zum Start kräftig zugelegt. Der Dow habe den Tag 0,96 Prozent höher auf 34.907,11 Punkten beendet. Der marktbreite S&P 500 (ISIN: US78378X1072, WKN: A0AET0) sei um 0,84 Prozent auf 4.505,10 Punkte vorgerückt. Für den technologielastigen NASDAQ 100 (ISIN: US6311011026, WKN: A0AE1X) sei es um 0,82 Prozent auf 15.473,89 Punkte hoch gegangen.



Besser als befürchtet ausgefallene chinesische Wirtschaftsdaten hätten den zuletzt immer wieder schwächelnden Börsen Asiens am Freitag überwiegend Rückenwind beschert. Die Industrieproduktion und die Konsumausgaben hätten sich besser als gedacht entwickelt. Das wecke die Hoffnung, dass die Konjunkturmaßnahmen der chinesischen Regierung, die vor allem den tief in der Krise steckenden Immobiliensektor stützen sollten, langsam wirken würden. Der CSI 300, der die Aktienkurse der größten Unternehmen an den chinesischen Börsen Shanghai und Shenzen abbilde, habe zuletzt zwar leicht im Minus notiert, der Hang-Seng-Index (ISIN: HK0000004322, WKN: 145733) der chinesischen Sonderverwaltungsregion Hongkong habe aber fast eineinhalb Prozent gewonnen. Der japanische Leitindex Nikkei 225 (ISIN: JP9010C00002, WKN: A1RRF6) habe im späten Handel um mehr als ein Prozent zugelegt. Gewinne habe es auch in Australien und Südkorea gegeben.



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Der DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) dürfte am Freitag stark ins Rennen gehen, so Marion Schlegel vom Online-Anlegermagazin "Der Aktionär".Der Broker IG taxiere den deutschen Leitindex zweieinhalb Stunden vor dem Xetra-Start 0,7 Prozent höher auf 15.911 Punkte. Die Europäische Zentralbank habe dem DAX tags zuvor Leben eingehaucht und ihn auch auf Wochensicht ins Plus getrieben.