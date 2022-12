Die wichtigsten Aktienmärkte in Asien hätten am Mittwoch nach den Verlusten am Vortag keine einheitliche Richtung eingeschlagen. Nach den Schockwellen durch einen überraschenden Strategiewechsel der Bank of Japan (BoJ) am Vortag habe sich die Lage beruhigt. Der japanische Leitindex Nikkei 225 (ISIN JP9010C00002/ WKN A1RRF6) habe 0,7 Prozent schwächer geschlossen. Der CSI-300-Index mit den 300 wichtigsten chinesischen Unternehmen an den Festlandbörsen habe zuletzt hingegen leicht um 0,07 Prozent zugelegt und der Hang-Seng-Index der Sonderverwaltungszone Hongkong habe 0,45 Prozent gewonnen.



Auf der Konjunkturseite stehe am Vormittag das GfK-Verbrauchervertrauen im Fokus, am Nachmittag das Conference Board Verbrauchervertrauen. Auf Unternehmensseite falle der Blick auf adidas (ISIN DE000A1EWWW0/ WKN A1EWWW) und die Deutsche Post (ISIN DE0005552004/ WKN 555200). Bei beiden Werten hätten am Vorabend die jeweiligen US-Konkurrenten (Nike (ISIN US6541061031/ WKN 866993) und FedEx (ISIN US31428X1063/ WKN 912029)) Zahlen gemeldet. Im Fokus stehe zudem MorphoSys (ISIN DE0006632003/ WKN 663200). Hier habe der Finanzchef Sung Lee angekündigt, das Unternehmen im kommenden Frühjahr zu verlassen.



Und auch Tesla (ISIN US88160R1014/ WKN A1CX3T) und Twitter würden im Blickpunkt bleiben. Elon Musk wolle als Twitter-Chef zurücktreten - allerdings erst, wenn ein Nachfolger gefunden sei. Das habe der Eigentümer des Kurznachrichtendienstes am Dienstag getwittert. Am heutigen Mittwoch gebe es zudem noch Quartalszahlen von Aurubis und Micron.



"Der Aktionär" werde im Laufe des Tages über sämtliche wichtigen Entwicklungen und Neuigkeiten an den nationalen und internationalen Märkten berichten.



(Mit Material von dpa-AFX)



(21.12.2022/ac/a/m)







Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Der DAX (ISIN DE0008469008/ WKN 846900) dürfte sich am Mittwoch mit Gewinnen wieder den 14.000 Punkten nähern, so Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär".Der Broker IG habe den Leitindex gut zwei Stunden vor dem Xetra-Start 0,8 Prozent höher auf 13.990 Punkte taxiert. Stützend wirke, dass der New Yorker Dow Jones Industrial (ISIN US2605661048/ WKN 969420) am Vorabend seine viertägige Verluststrecke habe beenden können.In Asien hätten die Anleger am Morgen aber noch verarbeitet, dass es am Vortag erste Indizien für eine geldpolitische Straffung der Bank of Japan gegeben habe.