Zudem spiele das Trendthema Künstliche Intelligenz (KI) am Markt nach wie vor eine große Rolle und schiebe Aktien aus diesem Bereich an. Aktien von Microsoft (ISIN: US5949181045, WKN: 870747, Ticker-Symbol: MSF, NASDAQ-Symbol: MSFT), AMD (ISIN: US0079031078, WKN: 863186, Ticker-Symbol: AMD, NASDAQ-Symbol: AMD) und Salesforce (ISIN: US79466L3024, WKN: A0B87V, Ticker-Symbol: FOO, NYSE-Symbol: CRM) hätten denn auch zugelegt. Daher habe auch dem marktbreiten und zugleich mit vielen Techwerten gespickten S&P 500 (ISIN: US78378X1072, WKN: A0AET0) mit plus 0,11 Prozent auf 4.298,86 Punkte nicht viel bis zum Kursniveau vom April 2022 gefehlt. Der Leitindex Dow Jones Industrial habe um 0,13 Prozent auf 33.876,78 Punkte zugelegt.



Die wichtigsten Börsen Asiens hätten am Montag keine gemeinsame Richtung gefunden. In Tokio sei der japanische Leitindex Nikkei 225 (ISIN: JP9010C00002, WKN: A1RRF6) kurz vor Handelsende um 0,4 Prozent gestiegen. Der Hang-Seng-Index (ISIN: HK0000004322, WKN: 145733) der chinesischen Sonderverwaltungszone Hongkong sei um 0,2 Prozent gefallen, während der CSI-300-Index mit den 300 wichtigsten Werten der Börsen in Shenzen und Shanghai moderat zugelegt habe.



Auf der Terminseite bleibe es zum Wochenauftakt ruhig. Bei Siemens Gamesa (ISIN: ES0143416115, WKN: A0B5Z8, Ticker-Symbol: GTQ1) finde eine außerordentliche Hauptversammlung statt. In den USA veröffentliche Oracle (ISIN: US68389X1054, WKN: 871460, Ticker-Symbol: ORC, NYSE-Symbol: ORCL) nachbörslich die Zahlen zum vierten Quartal. Im Fokus dürfte am heutigen Montag zudem adidas (ISIN: DE000A1EWWW0, WKN: A1EWWW, Ticker-Symbol: ADS, NASDAQ OTC-Symbol: ADDDF) stehen. Bernstein habe das Papier auf "outperfom" mit einem Ziel von 190,00 Euro angehoben. Im Blickfeld bleibe auch die Deutsche Telekom (ISIN: DE0005557508, WKN: 555750, Ticker-Symbol: DTE, NASDAQ OTC-Symbol: DTEGF). Die Privatbank Berenberg habe die Einstufung für die Aktie auf "buy" mit einem Kursziel von 28 Euro bestätigt. Bei BioNTech (ISIN: US09075V1026, WKN: A2PSR2, Ticker-Symbol: 22UA, NASDAQ-Symbol: BNTX) sei am heutigen Montag der Prozessauftakt einer Impfstoffschadensklage.



Im Fokus dürfte außerdem die VW-Lkw-Holding TRATON SE (ISIN: DE000TRAT0N7, WKN: TRAT0N, Ticker-Symbol: 8TRA) stehen. Das Unternehmen rechne für die angedachte Abgasnorm Euro 7 mit Mehrkosten in Milliardenhöhe. "Man bürdet uns für den Fall, dass das Gesetz so kommt wie jetzt geplant, enorme Kosten von grob geschätzt rund einer Milliarde Euro in der Gruppe für die Investition in eine auslaufende Technologie auf, obwohl wir vor einer gewaltigen Transformation stehen", habe der Chef der Traton-Marke MAN, Alexander Vlaskamp, im Interview der "Welt am Sonntag" ("WamS") gesagt.



Mit 16.004 Punkten taxiere der Broker IG den deutschen Leitindex zwei Stunden vor dem Xetra-Start an der Marke, an der sich Bullen und Bären seit Anfang Mai schon um die Richtung streiten würden.Die IG-Taxe weise auf ein Plus von 0,34 Prozent hin. Gespannt werde auf US-Inflationszahlen am Dienstag gewartet, die für die am Mittwoch folgende Leitzinsentscheidung der US-Notenbank FED von großer Bedeutung seien. Ein leicht positiver Einfluss komme von der Wall Street, wo sich der Leitindex Dow Jones Industrial (ISIN: US2605661048, WKN: 969420) am Freitag nach Xetra-Schluss etwas vom Tagestief erholt und moderat im Plus geschlossen habe. Spannend sei, ob die FED zunächst eine Zinspause mache und erst im Juli weiter erhöhe.